這是愛情嗎︱李聖經拍醉酒戲最深刻　金英光走出角色花三個月？

Disney+韓劇《這是愛情嗎》即將進入結局篇，除了劇集莫名療癒外，李聖經和金英光之間極高的CP感也大獲好評。昨日（10日）兩位主角越洋接受海外傳媒訪問，他們感謝劇迷的喜愛外，亦分享了不少拍攝的開心和難忘事。



李聖經和金英光是性格開朗及暖男的代表，這次二人在《這是愛情嗎》挑戰暗黑角色算是一大挑戰之一。李聖經講到身邊的人都擔心她接下「沈宇宙」一角，雖然拍攝時的確有很辛苦的時候，但因為與角色很有同感，所以比想像中更易代入。提到最難忘的一場戲，李聖經表示與金英光在便利店醉酒一幕讓她最心痛，她講到兩人真的像喝醉一樣，當時非常真切到陷入了情緒。

李聖經和金英光真實性格與角色雖有不同，但專業的二人都覺得代入抽離都不難。（Disney+）

金英光早前接受《香港01》訪問時講過，為了親身感受角色的孤獨感，他在片場會刻意孤立自己。被問到走出角色會否困難，金英光坦言沒有想像中辛苦，但為了獎勵自己，他自爆三個月內喝了不少酒讓自己心情變好。通過《這是愛情嗎》金英光亦發掘了露營的趣味，去年煞科後與朋友去了一次，形容是一個能讓他成功找回童心的地方。

拍完《這是愛情嗎》後金英光自爆喝了不少酒，遭到李聖經笑言是壓力太大。（Disney+）

《這是愛情嗎》將於完播，兩位主角多謝海內外觀眾的喜愛和支持，李聖經感謝劇迷一同享受這部作品，即使完結後也能沉醉在劇集的餘韻中。金英光則笑言：「如果身邊有人仍未看過的話，麻煩請我們向他們推薦。」《這是愛情嗎》將於明天（12日）播出最後兩集，想知道二人會在愛情或復仇中如果取捨，香港觀眾可以緊貼Disney+的同步播放。

《這是愛情嗎》明天將進入最後結局，觀眾緊記要準時收看！（Disney+）

金英光和李聖經不但默契好，CP感又高因而大受觀眾喜愛。（劇照）