這是愛情嗎．專訪︱李聖經金英光被誤真拍拖　為角色苦搣開朗形象

Disney+最新韓劇《這是愛情嗎》正式開播，除了有金英光和李聖經這對長腿CP外，觀眾也被其虐心的韓式愛情故事深深吸引住，首播反應不俗。早前兩位主角抽空越洋接受《香港01》訪問，談及被導演誤會二人正式交往一事。



《這是愛情嗎》主角李聖經和金英光早前抽空接受《香港01》訪問，並對香港觀眾打招呼。（Disney+）

《這是愛情嗎》講述李聖經飾演的「沈宇宙」被父親的情婦奪去美好家庭，為了報復討回自己應得的一切，她決定接近情婦的兒子，即由金英光飾演的「韓冬辰」。可是金英光自少經歷母親多次再婚和被出軌等，導致性格孤獨憂鬱，二人遇上後令李聖經感到心酸，發生了一段不應該相遇的愛情故事。

李聖經為了演出角色的生活感，幾乎都以素顏上陣。（劇照）

李聖經一直給觀眾開朗的印象，金英光則是暖男Oppa代表，他們也坦言為了劇中鬱悶的角色下了不少苦功。李聖經表示特別注重在語調或外表上：「大家可以見到劇中我幾乎沒有化妝，瀏海沒有刻意打理，就連手袋也幾乎只用一個，目的就是想營造出『我就是用這個形象生活』的感覺。」金英光也講到自己是一個反應很多和愛開玩笑的人，但這次為了演出「冬辰」內心的孤獨，他刻意在片場遠離大家，一來能讓自己情緒冷靜外，亦親自感受獨自一人的孤寂感。

金英光也刻意在片場與他人保持距離，親自感受孤獨的感覺。（劇照）

早前在其他訪問中，聽聞過金英光和李聖經由於CP度太高，就連《這是愛情嗎》導演也以為兩人是現實中情侶。對此李聖經補充導演當時在編輯室觀看影片，看着熒幕中的「宇宙」和「冬辰」覺得非常心動，所以一度錯覺二人在交往。她感激導演和工作人員給予如此的高評價，對兩人來說就像打了一支強心針一樣，希望觀眾收看時也能有同感。早於2016年，金英光和李聖經原有機會在電影《Broker》中合作，可惜拍攝後來被中斷。他們講到：「這次其實算是首次合作，可是卻沒有很多開心的交流，但我們已討論過，下次可以一同參與較正面開朗的作品…」請劇迷們多多期待。

金英光和李聖經不但默契好，CP感又高，難怪會令導演有所誤會。（劇照）

每個月都有不少愛情劇開播，問到《這是愛情嗎》獨有的魅力，兩人異口同聲回答「現實感」。金英光表示通過這部劇，想對人生感到疲憊的觀眾說「總有人在身邊安慰你」，就像劇中「宇宙」與「冬辰」互相走進對方世界中一樣；李聖經則講到：「面對愛情，我們也不知何時會覺得心動，何時會收到對方的心意吧？這部劇就如現實中一樣，每個變化都很真實，相信觀眾也能一同產生共鳴。」劇集的催淚設定是近年少見的虐心之作，報仇和承認愛情間的取捨就要留待劇迷親自發掘了。

金英光和李聖經約好下次要拍開朗的作品！（劇照）