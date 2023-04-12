荷爾芭莉「我做我想做的事」56歲IG曬全裸照　巧妙角度一招遮三點

影史首位奧斯卡非白人影后荷爾芭莉（Halle Berry），即使已56歲，仍保有不符合年齡的嗆辣身材，日前她在奧斯卡上梳妝打扮如希臘女神下凡，雖是頒獎人身分出席，但造型卻相當奪目。8日，她在社群上曬出一張全身赤裸火辣照，性感身材盡收大眾眼底，讓粉絲在留言區掀起一陣騷動。



8日，荷爾芭莉的IG貼文令人吃驚，只見她一絲不苟的站在陽台喝著美酒，在文中寫下：「我做我想做的事，星期六快樂。」從照片中，能看出她平時塑身有成，即使三點恰巧被欄杆遮住，可豐滿火辣的體態仍讓數萬粉絲鼻血直流。值得注意的是，這張照片非但有抓過角度拍攝，還經過濾鏡調色，讓人猜測或許是荷莉安排老公幫拍。

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事實上，荷莉曾多次曬出大尺度美照，日前她就有放過一連串浴室全裸的照片在社群，當時也吸引萬人朝聖。其實荷莉平時健身是為釋放壓力，不過或許荷莉愈練愈對身材更有自信，才經常在社群曬出大膽的照片。

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