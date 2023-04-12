宣萱新加坡與老友重聚　48歲鄭雪兒嫁酒店集團太子爺做幸福人妻

宣萱（Jessica）去年年底夥拍姜皓文（黑仔）合作拍攝的ViuTV新劇《極度俏郎君》即將在下周一（17日）播出，日前劇集舉行宣傳活動，但身為女主角的宣萱因工作關係未能親身到場，原來她在上個月已飛到新加坡，與台灣型男溫昇豪合拍犯罪懸疑劇《誰殺了她》。日前宣萱更趁着拍攝空檔，相約好友鄭雪兒（Michelle）聚會，有網民曬出兩人的合照，相中所見，現年52歲的宣萱打扮簡單仍難掩氣質，身形完全沒有發福，而久未露面的Michelle造型休閒，48歲的她同樣狀態大勇！



宣萱在上個月飛赴新加坡準備拍攝，當時Michelle已經特別送上斑斕蛋糕作慰勞。（IG@jessicahsuan_official）

宣萱在上個月飛赴新加坡準備拍攝，當時Michelle已經特別送上斑斕蛋糕作慰勞，宣萱亦有答謝對方：「One delicious pandan cake from my sweet friend!（親愛的好友送給我一個美味的斑斕蛋糕！）」宣萱與Michelle曾合作拍攝經典穿越劇《尋秦記》，兩人在劇中分別飾演烏廷芳及趙倩公主，劇裏劇外感情都十分好。

宣萱與Michelle曾合作拍攝經典穿越劇《尋秦記》，兩人在劇中分別飾演烏廷芳及趙倩公主，劇裏劇外感情都十分好。（劇照）

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在新加坡出世的Michelle是中印混血兒，五官深邃立體，曾與古天樂、吳鎮宇拍攝《爆裂刑警》，之後在古天樂引薦下加入TVB，先後參演《創世紀II之天地有情》、《尋秦記》等，成功入屋。Michelle還曾往台灣發展，在《流星花園2》中飾演葉莎一角，介入道明寺（言承旭飾）及杉菜（大S飾）之間的戀情。不過就在事業如日中天之際，Michelle卻突然退隱，2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha後，回到新加坡定居，更淡出幕前，專心照顧家庭。據知Michelle經常要陪老公公幹，又要搞飲食生意，同時亦要照顧老公同前妻的一對子女。Michelle曾在接受訪問時透露最初認識繼仔、繼女時，他們只有5、6歲，所以Michelle要花很多時間照顧他們，而Michelle亦沒有再生小朋友的打算，樂做後母，將一對繼子女視如己出。

依然好Fit！（IG@michelle_saram）

直至近年Michelle再度活躍於幕前，先是在2017年客串電影《殺破狼·貪狼》，翌年再於劇集《飛虎之潛行極戰》中亮相， 2019年受古天樂邀請，加入電影版《尋秦記》，與宣萱及郭羨妮等原班人馬演出，2020年Michelle亦有拍攝ViuTV原創劇《地產仔》，她在劇中飾演地產界龍頭「龍星置業」的九龍區總經理「阿公」，每次出場都霸氣十足。相隔多年復出的Michelle保養得宜，皮膚依然緊緻，風采不減當年！