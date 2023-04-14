TVB新聞主播林婷婷靚到被質疑 入行前曾當中學教師眼鏡造型曝光

無綫新聞主播林婷婷（Jacky）擁有藝人級美貌，憑著甜美笑容和精通五種語言的能力，成為新一代首席新聞女神！日前她現身九龍城潑水節，被網民集郵和大讚濕身一樣靚女，不過有網民就貼出她幾年前報新聞的舊照，指林婷婷樣貌愈變愈精緻，跟以前不同。但《香港01》記者就找到一張她入行前做中學老師的班相，當時戴住眼鏡的林婷婷，已經氣質爆棚，笑容一樣甜到漏。



無綫新聞小花林婷婷，2019年2月加入TVB新聞，一開始做港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播，直至21年開始兼任翡翠台新聞主播，主理的「難民模特兒」及「港大國殤之柱」報道，更連續兩年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。由於她的甜美外貌有幾分似藝人譚凱琪，加上動靜可愛，成為網民喜愛的新生代新聞小花。

林婷婷是新一代新聞女神，社交平台獲4萬幾網民追隨。（《無綫新聞》截圖）

林婷婷因酷似譚凱琪而備受注目。（IG@jacky_lintingting）

近日林婷婷現身九龍城潑水節，玩到忘形時不但濕頭濕身，面上更被畫上白色粉彩，但她仍樂在其中。網民大讚她童顏，即使30歲但看上去似足中學生，又靚過不少藝人。不少網民留言：「難怪你成了萬人迷」、「可愛到不得了」、「林婷婷真係靚到極點！」等。

林婷婷去九龍城潑水節，即使滿面爽身粉都仍然好靚女，成為網上熱話。（IG@jacky_lintingting）

討論區亦有轉載相關報道，但有網民卻貼上林婷婷幾年前報新聞時的樣貌與現時有出入，討論其容貌進化。

網民貼上林婷婷4年前報新聞的圖片，指樣貌不及現時精緻，未知是化妝還是髮型影響。（《無綫新聞》截圖）

19年，林婷婷蓄著一頭短髮。（《無綫新聞》截圖）

不過，記者就取得一張林婷婷入行前，在中學任教時的照片。她畢業於香港中文大學文學院英文系學士，做記者前曾做中學老師三年。從與一班學生的合照所見，她當時留著一頭長髮，戴住眼鏡，舉起「V」字手勢。站在一班學生身旁，除了因為她穿上便服而分辨出她是老師外，容貌青春得跟學生無異，清純有氣質，招牌笑容亦跟現時沒分別。

林婷婷（中）5年前任職中學教師，當時已經是氣質美女。

此外，林婷婷曾貼出童年照及舊照等，小時候已眼仔碌碌非常可愛，自小已是美人胚子，可以說是由細靚到大。

林婷婷童年照已十分可愛。（IG@jacky_lintingting）

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