泫雅分手後又轉Look 短髮造型劣評如潮 網民批好樣衰：臉更大了
撰文：TVBS新聞網
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南韓「小野馬」泫雅2007年出道以來形象火辣、留著長髮，但她自從2022年11月宣布和男友Dawn分手後，頭髮越剪越短，3月貼出新造型時，她剪斷三千煩惱絲，剪成耳上馬桶蓋短髮，昨（13）日現身於機場，前衛打扮引起一陣搶拍。
泫雅昨日現身仁川機場，戴唇環、穿上白色襯衫以及黑色短褲現身機場，見到傳媒拍攝，她禮貌的點頭致意，更站定點給記者捕捉畫面，入海關時還和攝影大哥揮手道別，十分親民。而泫雅這顛覆以往的造型，也掀起不少網友熱議，好壞參半，反應兩極。
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此外，新造型曝光後劣評如潮，不少網友直批「我的性感小野馬離短髮遠一點！」、「雖然很喜歡她，但這次我真的誇不出口了」、「泫雅這短髮真醜，臉顯得更大了」，近來韓國藝人最近被指發福的「韓國酵母」也用來形容她。
事實上，泫雅新造型曾被指出與前男友Dawn相似，她2022年10月宣布與男方分手，之後不斷傳出復合消息，雖被經紀公司否認，但他們密切聯繫，先前更有友人曝光一組共同去看展的照片，他們並未在意別人眼光合體拍照，令不少歌迷驚呼「看起來真的復合了」、「光用看得都覺得甜蜜」。
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