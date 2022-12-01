泫雅與Dawn離結婚差一步？疑3大原因致分手 難過時得不到Dawn回應

泫雅Dawn分手︳泫雅於昨晚（11月30日）在Instagram宣布與Dawn分手消息：「我們分手了，以後作為好的朋友跟同事，謝謝大家一直支持我、疼愛我。」他二人粉絲非常驚訝和引起猜測「會不會是情侶小吵架」，希望帖文不是真的。畢竟在年初Dawn才向泫雅求婚成功，大家一直以為他們的下一個消息是宣布結婚。但其實泫雅與Dawn的分手也是有跡可循，在今年7月時泫雅曾參加一個綜藝節目時表示因一原因：「突然不想結婚了」。



泫雅、Dawn分手｜泫雅於昨晚（11月30日）在Instagram以公開與Dawn分手消息：「我們分手了，以後作為好的朋友跟同事，謝謝大家一直支持我、疼愛我。」（IG@hyunah_aa）

泫雅、Dawn分手｜曾約定即使有一日分手 也不刪合照

泫雅和Dawn在2018年認愛，如今踏入第7年，兩人不時會在Instagram分享甜蜜的情侶生活照，如今他們二人分手後，發現Dawn並沒有刪除任何過往合照，而泫雅則只刪部分合照，仍然可以看到二人曾經的甜蜜情侶照。原來這是一個他們曾經的約定，Dawn曾在《黃金漁場 Radio Star》節目提到，自己曾和炫雅約定過如果有一日分手了，也不會刪除彼此的合照，因為他們都認為「合照也是回憶」，如今他們倆真的分手了，也都好好按照約定留著彼此的照片。

泫雅、Dawn分手｜兩人對結婚想法不一致 同居生活有小磨擦

泫雅、Dawn分手｜兩人對結婚想法不一致 同居生活有小磨擦（IG@hyojong_1994）

泫雅和Dawn在今年7月時，分別參加《黃金漁場 Radio Star》節目時，都有談及「結婚」，當時Dawn提及自己與泫雅都不急著要結婚，更表示「因為我們都肯定會和對方結婚，所以如果要結婚的話，會是那種就算是下周，也可以馬上辦婚禮的人。」

但泫雅在參加同一節目時，疑似對「結婚」有不一樣的想法，當時她笑言「現在突然不想結婚了，要照顧的事情都變成兩倍了」，原來是同場的已婚女星分享到已婚生活，沒有辦法接受丈夫不洗衣服和襪子，而泫雅深有同感，Dawn私下也是如此。

泫雅、Dawn分手｜泫雅曾表示不喜歡Dawn過於親密接觸

泫雅、Dawn分手｜泫雅於節目中卻坦言，自己私下不太喜歡親密的肢體接觸，還因Dawn太黏人，感到有一點厭煩（IG@hyojong_1994）

泫雅和Dawn自公開戀愛消息後，一直都愛得高調，不論是兩人的Instagram，還是公開活動、音樂作品等將乎是都能看到彼此的身影，而且不時會分享情侶生活，當時不少粉絲都直呼非常甜蜜又羨慕。泫雅於節目中卻坦言，自己私下不太喜歡親密的肢體接觸，還因Dawn太黏人，感到有一點厭煩，當時還替Dawn起了外號「親親鬼」！

泫雅、Dawn分手｜泫雅難過時 得不到Dawn的回應？

泫雅、Dawn分手｜泫雅表示自己（是會大聲發脾氣、吵架會氣到發抖和落淚的人，但男朋友Dawn只會在旁邊睜大眼睛、微笑看她發脾氣，不會安慰她、哄她。（IG@hyunah_aa）

泫雅在8月再參加另一檔由綜藝新星李泳知主持的網路節目，談及與Dawn的情侶生活時，表示自己是情緒表達比較大，是會大聲發脾氣、吵架會氣到發抖和落淚的人，還會躲進被子裡拍打床墊，但男朋友Dawn只會在旁邊睜大眼睛、微笑看她發脾氣，不會安慰她、哄她。當時泫雅提及Dawn的各種行為越說越氣，甚至直接說Dawn「就是個瘋子」，在泫雅情緒激動時，並沒有得到最親近的人及時安慰她，相信也是讓她心理有一定的落差。