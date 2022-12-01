泫雅｜近7年情都難逃魔咒？盤點4對分手情侶：李佳芯再見亦是朋友

【泫雅DAWN｜7年之癢】韓國女星泫雅與男友DAWN愛得高調，當年甘為愛情捨棄麵包，共同經歷風雨。今年初泫雅更收到對方送的求婚戒，似是好事近，看來相當甜蜜。然而兩人最終卻難逃「7年之癢」魔咒，於即將踏入7年戀愛之時，無奈畫上句號。對不少女生而言，7年是段長時間，幾乎白白花掉整個青春，現時卻要重新開始，令人不禁感唏噓。除了泫雅及DAWN，以下的4對情侶，亦難打破7年魔咒。



【泫雅DAWN｜7年之癢】韓國女星泫雅與男友DAWN昨日宣布分手，結束近7年感情。(IG@hyunah_aa)

感情總有起伏，美國心理學教授Dr. Larry A. Kurdek曾在研究中指出，每當感情踏入第4及第7年，愛意都明顯驟降，易遇分手危機。由此可見，7年情猶如一道牆，需要兩人花更多時間一起衝破，讓感情從中昇華。

泫雅和DAWN於2018年8月被爆戀情，有指兩人當年交往逾2年，即拍拖至今已近7年。期間經歷多段甜蜜回憶，包括一起出席時裝周、推介情侶專輯，亦曾穿白色禮服辦派對，彷如婚禮現場的畫面，令人看得羨幕。不過，今年初被求婚的泫雅，昨晚卻突然在社交媒體宣布分訊，表示「以後只做回好朋友及同事」，並感謝一直以來的支持和照顧。

難敵7年之癢情侶一：郭富城、熊黛林



【泫雅DAWN｜7年之癢】郭富城曾以「鞋子」形容與熊黛林的戀情。(IG@aaronkwokxx)

【泫雅DAWN｜7年之癢】熊黛林後來嫁郭可盈的弟弟郭可頌，組織幸福的家庭。（IG@lynnx1010）

郭富城感情事一向低調，最為人熟知的，便是與熊黛林的7年地下情。當時郭富城經常避談兩人感情，有傳他亦甚少贈禮物給對方，但兩人感情堅定，多次傳來婚訊。直至兩人分開，郭富城才鬆口談論。他當時以「鞋」形容兩人，指整天穿不合腳的鞋會不舒服，「你都會想換雙舒服的鞋。」他亦稱硬撐着穿只會流血，故找另一個可能更好，「感情世界也是一樣」，引起不少人斥責不尊重熊黛林。

兩人分開後，各自覓得幸福，郭富城於2015年公開細22歲女友方媛，兩年後註冊結婚。而熊黛林則透過好友，結識郭可盈的弟弟郭可頌，並因對方的孝心，而留下好印象，展開積極的追求。熊黛林其後終於打動對方，兩人在2014年相戀，兩年後結婚，其後更誕下雙胞胎女兒，組織幸福的家庭。

難敵7年之癢情侶二：鄭伊健、梁詠琪



【泫雅DAWN｜7年之癢】鄭伊健曾與梁詠琪有過一段7年情。（IG@ekin_cheng_official）

【泫雅DAWN｜7年之癢】梁詠琪曾因「奪麵雙琪」事件形象下滑。 (IG@gigileungwingkei)

近日開演唱會的鄭伊健，與老婆蒙嘉慧感情恩愛，生活美滿和踏實。不過，他也在年輕時曾歷多段情，更發生「奪麵雙琪」事件。梁詠琪便是主角之一，被拍到在鄭伊健西貢家過夜慶生，因此當時不少人以為她是第三者。雖然她其後澄清，是在鄭伊健和邵美琪分手後，她才與對方在一起，但形象依然受損。而兩人的戀情，亦在第7年告終，有指原因是性格不合，梁詠琪也曾在受訪時，稱「遠遠的做朋友就好了」，宣告感情不再。

難敵7年之癢情侶三：黃宗澤、胡杏兒



【泫雅DAWN｜7年之癢】黃宗澤及胡杏兒因拍攝《我的野蠻奶奶》而戲假情真。（視覺中國）

【泫雅DAWN｜7年之癢】胡杏兒曾在奪視后後，在台上講愛的宣言。(視覺中國)

因拍攝《我的野蠻奶奶》，而戲假情真的黃宗澤及胡杏兒，在拍拖初時並沒承認戀情，直至胡杏兒在2011年奪得視后後，至公開戀情，稱知道自己「難頂」，對方也很「難頂」，「希望我們一起頂住大家。」這番話讓在場的人大受感動。不過，在公開戀情後不久，兩人卻在拍拖7年多時，含淚宣告分手，胡杏兒更在公開場合激動大哭。

經歷情傷後，胡杏兒亦重新振作，遇上老公李乘德，兩人一見鍾情，並在2015年步入教堂，誕下3子。回顧過去，胡杏兒曾指黃宗澤教會她做個賢良淑德的女人，但她最愛李乘德，讓她做回一個「小朋友」。經過多年，黃宗澤也釋懷，曾在節目中表示祝福對方，「我也替她現在生活很開心，真的。」相信兩人再見亦是朋友。

難敵7年之癢情侶四：陳炳銓、李佳芯



【泫雅DAWN｜7年之癢】陳炳銓和李佳芯曾達同居階段。(IG@aliaime)

【泫雅DAWN｜7年之癢】兩人分開後再見亦是朋友。(IG@dannycha_n)

曾被網民票選為「理想女友」的李佳芯，在去年5月宣布與陳炳銓分手，結束7年關係。兩人原來感情穩定，曾經談婚論嫁，更發展同居，齊住西貢獨立屋。不過，李佳芯曾在受訪中提及，在2018年奪得視后後，是最想結婚的時候，故向對方提出結婚，然而經討論後，發現兩人步伐並不一致。在疫情過後，兩人關係轉更差，因相處時間增長，致蘊釀多時的問題浮面，需要正視。雖然當不成情侶，但兩人依然做回好友，李佳芯更稱在籌備拍微電影時，也有向對方請教，再見亦是朋友。