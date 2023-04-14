418迎娶賭王三房千金何超蓮？　竇驍心情靚現身機場疑飛峇里島

賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）與內地男星竇驍拍拖4年，二人愛得高調，更不時傳出喜訊。最近就有報導指他們將在4月18日在峇里島舉行世紀婚禮，令外界相當關注。而13日竇驍就被發現現身上海機場，被指疑飛往峇里島為婚禮作準備，即時成為微博熱搜受到討論。

何超蓮﹑竇驍傳在4月18日在峇里島舉行世紀婚禮。（視覺中國）

從網上曝光的影片可見，身在上海機場的竇驍打扮休閒，戴着墨鏡背着雙肩包的他，在登機櫃位處向工作人員詢問事情，全程只有他一個人，未見到何超蓮的身影。看似心情特別靚的他，一邊行走一邊看着手機，似乎在忙些甚麼似的，此時旁邊有人就向他道賀，祝他新婚快樂同時還問他有沒有有喜糖，他全程沒有作出答覆，只揮手親切地打招呼，隨後用語音信息忙於同他人溝通，急急腳地步入登機候檢處。

竇驍現身上海機場疑飛峇里島。（視覺中國）

雖然二人的婚禮並沒有得到他們親自證實，但不少網友都深信不已。不少網友都紛紛替竇驍感到開心，能娶得美人歸，大家非常期待這一場世紀大婚禮。而早前已傳出他們為親友已作最好的安排，首先17號到達峇里島，18號參加婚禮，20號就坐飛機離開，時間非常充足，不會過分趕急及舟居勞頓，十分貼心。而鄧紫棋（G.E.M.）、Twins、王灝兒（JW）及薛凱琪等人傳是做星級姊妹團，相信場面相當壯觀。

二人一直愛得高調。（竇驍微博圖片﹑何超蓮微博圖片）