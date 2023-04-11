馮小剛分唔清迪麗熱巴同古力娜扎　隔13年舒淇接演《非誠勿擾3》

人氣女星迪麗熱巴和古力娜扎都屬於是少數民族的女明星，二人同是來自新疆，五官精緻﹑身材高䠷，被網友封為「新疆四美」，雖然她們已出道多年，但仍然有人難分辨她們屬誰，其中一人就是著名導演馮小剛。近日他接受內地媒體《非常道》訪問時談起年輕演員這個話題，表示她們的名字就聽得多，但難分清楚她們二人，還透露即將開拍新電影《非誠勿擾3》，將是原班人馬演出，令不少網友非常期待。

馮小剛分不清楚迪麗熱巴和古力娜扎。（影片截圖）

近年馮小剛的電影較少起用年輕演員，原來在他眼中認為黃軒﹑張一山﹑包貝爾等人就是年輕演員，但事實上他們已經出道多年，演出的影視作品非常多，已是家喻戶曉的大明星了。對於一些年輕演員，他表示聽他們的名字就聽得多，但當看見的時候就完全分不清他們是誰，就好似迪麗熱巴和古力娜扎，不少網友得知後都好訝異，認為她們各有特色，怎麼會分不出來呢？

迪麗熱巴和古力娜扎都屬於是少數民族的女明星。（迪麗熱巴微博圖片﹑古力娜扎微博圖片）

另外，在訪問中馮小剛還透露即將會開拍電影《非誠勿擾3》，劇本已經準備好，目前正進行場景設計階段，而演員們亦已準備就緒，將由原班人馬出演，葛優﹑姚晨﹑關曉彤等，而女主角舒淇目前正忙於拍攝電影中，將在6月中旬就結束，而電影將在6月下旬正式拍攝，是相隔13年後原班人馬重聚，他還表示會有新臉孔加入，好大機會放在賀歲檔上映，大家都非常期待。

《非誠勿擾3》將在6月下旬拍攝。（影片截圖）