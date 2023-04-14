放完長假重新啟航宣布開巡唱　楊千嬅心情靚：一起細數年輪

去年尾回港在亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩場《B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會的楊千嬅，曾在接受訪問時表示會放一個長假期，好好回歸生活陪伴兒子，原來在這一段時間她曾同家人一起去日本旅行，享受家庭樂。而不經不覺她的長假期已經結束，已收拾好心情重新啟航的她，今（14日）就在微博宣布將會舉行世界巡迴演唱會，令不少歌迷非常開心同期待。

去年尾在亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩場《B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會 。（資料圖片）

前陣子回歸生活的楊千嬅，同家人一起去了日本旅行，眼見她在微博上貼多張旅行的照片，去了不同景點拍照，大吃了不少美食，笑容滿面心情特別好。她貼文表示：「這段時間一直讓自己歸於生活，做自己喜歡的事，感受細緻的過程，陪伴孩子成長，在這個過程之中，彷彿回到當歌手前的最初的我，回憶那種懵懂，重拾初心。無論作為歌手還是演員，除了不斷增值自己，一切的基礎都來自於生活，才能在每一次舞台用最深的情感演繹最深層次的歌曲定義，音樂對於每個人來說都有一份深藏著的感動，即使同一首歌已唱千萬次，相信每一次都能帶來新的感動。現在是時候重新啟航，為每位一同成長的你們，帶來新的驚喜！」

楊千嬅前陣子去了日本旅遊。（楊千嬅微博圖片）

然而這個驚喜就是她將舉行世界巡迴演唱會，眼見是次的演唱會主題以樹木為主，象徵破土而出茁壯成長。她表示在人生路上會經歷好多打擊，但身處低谷的時候就是需要比平時更強大的力量和勇氣去重新站起來，希望是次的「 MY TREE OF LIVE」演唱會，大家都能成為一棵能擋風擋雨的參天大樹：「期待與愛我的你們見面，一起細數年輪。」雖然目前官方還沒有宣佈在那一些地方開唱，但已不少歌迷紛紛留言希望她能在自己的家鄉或所在地開唱，看來大家非常期待呀！

楊千嬅即將舉行世界巡迴演唱會。（楊千嬅微博圖片）