Baby「胸」殺全場搶晒FO　巨型鑽石天價珠寶原來值過億?

人氣女星 Angelababy（楊穎）近日出席品牌活動，身穿金黃色露肩長裙的她非常漂亮，不過其頸上戴着的巨型花型黃鑽頸鏈就非常搶眼。正正其配戴的飾物閃爍非常引起網友的好奇心，於是就線上向品牌方查詢，該品牌的客戶顧問就表明不清楚具體的報價，但預估價值9位數以上，根本就是戴了一幢豪宅在身上，隨即成為微博熱搜話題，引起大家討論。

Angelababy現身品牌活動非常漂亮。（楊穎工作室微博圖片）

獲邀出席知名品牌活動，Angelababy當然悉心打扮，眼見她身穿一襲金黃色露肩長裙，盤起長髮露出精緻五官，整個人顯得乾淨俐落。再配上品牌提供的珠寶手飾，特別是頸上戴着的巨型花型黃鑽頸鏈，鑽石粒粒分明又透光，黃石鑽石顏色清澈閃爍，雙鑽的連接特別有設計感，搶眼十足。另外，其戴上的一對黃鑽呈正方形的耳環，雖然設計簡單但同樣閃爍非常，還有手上配戴的巨型黃鑽戒指，同樣吸睛，美人配美飾非常養眼。

Angelababy配戴的飾物價錢驚人。（楊穎工作室微博圖片）

而有網友就對於她配戴的一整套飾物向品牌方作出查詢，該品牌的客戶就回應表示：「目前暫時未有具體報價的情況，預估價格是9位數以上的。」數一數手指就是億元人民幣以上，令不少網友感到驚訝，根本就是將一幢超級豪宅戴在身上。而有網友就爆料指其實還未到億元以上，透露有品牌工作人員表示指頸鏈價值4500人民幣（約5100萬港幣）﹑耳環1千萬人民幣（約1100萬港幣） ﹑戒指亦近 1千萬（約1100萬人民幣），總數約在6500萬人民幣內 （約7400萬港幣），價值亦非常驚人。

有品牌工作人員指她所配戴的整套飾物有9位數以上。（微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片）