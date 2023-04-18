何超蓮竇驍結婚｜兩人出post寫余生漫漫、三餐四季　原來勁有意思

何超蓮與34歲竇驍今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。兩人亦有於微博出post，除了曬出婚照之外，更分別打出兩句字，竇驍寫上：「三餐四季」，而何超蓮則回應:「余生漫漫」。

兩人借微博傳情。（微博圖片）

到底這兩句說話是甚麼意思呢？原來勁浪漫！「三餐四季」當然不是指一日三餐都吃四季酒店，而是網上流行的一句情話，全句「一房兩人三餐四季」下一句是「七情六欲五味百年」，是一句用來表達愛意的情話，意思是想每天和對方在一起吃三餐，度過四季，經歷人間的七情六慾和五味雜陳共渡百年。至於「余生漫漫」，亦有網上用法是「一日兩人三餐四季 余生漫漫皆是你」，兩句加埋便是肉麻到極的情話！

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竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。

何超蓮竇驍結婚｜微博出post曬仙氣婚照 仙氣新娘露腰裙褂曝光！

何超蓮與竇驍婚禮舉行在即。（IG：@laurinda_ho）

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