何超蓮竇驍結婚｜微博出post曬仙氣婚照　仙氣新娘露腰裙褂曝光！

何超蓮與34歲竇驍今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，昨日一對準新人日前亦已起程出發到峇里為婚禮作準備，勢要打造一場畢生難忘的浪漫婚禮。兩人昨晚於當地與好友舉行了婚前派對，準新娘超蓮身穿超Deep V透視吊帶裙性感誘人。今日大婚日子，剛剛何超蓮在微博發放婚照，有穿起露腰裙褂，又有貴氣婚紗，仙氣新娘唯美照曝光！

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竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段。他們選定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在這份甜蜜的喜悅。竇驍與何超蓮在大家的見證與祝福當中，展開他們人生的新章程。

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

日前就有網民入住超蓮與竇驍舉行婚禮期間的酒店，並發現了兩人的婚禮場地，直擊了婚禮現場連夜布置的情境，並將有關照片放到社交網上分享，順道為一對準新人送上祝福。從網民所拍的照片可見，工作人員在海邊的場地連夜趕工搭建。現場用上大量花花草草布置，充滿大自然氣息，還有水晶燈、三角鋼琴等奢華擺設，加上超大無邊泳池配以醉人無敵靚海景，以及晚上的漫天星空，整個氛圍都極之浪漫，彷彿置身絕美的世外桃園，夢幻仙境之中。

何超蓮與竇驍婚禮舉行在即。（IG：@laurinda_ho）

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