何超欣被屈冷漠反應大　微博激罕發火：有心散佈何家人不和輿論

今日內地社交平台瘋傳一條何超欣接受香港傳媒訪問的片段，熱搜字眼更是「#何超欣不知道何超蓮竇驍結婚#」，訪問中超欣被問到竇驍和何超蓮結婚你知道嗎？會恭喜何超蓮嗎？超欣指：「你們跟我說我才知道，我不知道，我沒時間看報道，誰結婚我都會恭喜。」不少內地網民指她冷漠。

一個月前的訪問被內地網民瘋傳。（陳順禎攝）

一向脾氣好的超欣稍早時間在微博嬲爆澄清，表示看到這個報導真的好氣，她說：「這是我3月21在香港接受一個工作採訪時，意外被媒體問到的問題，那時候就是還不知道婚訊。」揚言被壞心的人移花接木：「一個完全沒有關聯性的報道，被很壞心的人在昨天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個「何家人不和」的輿論。」

何超欣愈大愈靚。（陳順禎攝）

又謂：「我們中國人最講的就是誠信，講的就是友善，我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是什麼樣的用心。真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」

一向脾氣好的超欣稍早時間在微博嬲爆澄清，表示看到這個報導真的好氣。（微博＠何超欣）