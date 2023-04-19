何超欣被屈冷漠反應大 微博激罕發火：有心散佈何家人不和輿論
撰文：馬嘉怡
出版：更新：
今日內地社交平台瘋傳一條何超欣接受香港傳媒訪問的片段，熱搜字眼更是「#何超欣不知道何超蓮竇驍結婚#」，訪問中超欣被問到竇驍和何超蓮結婚你知道嗎？會恭喜何超蓮嗎？超欣指：「你們跟我說我才知道，我不知道，我沒時間看報道，誰結婚我都會恭喜。」不少內地網民指她冷漠。
一向脾氣好的超欣稍早時間在微博嬲爆澄清，表示看到這個報導真的好氣，她說：「這是我3月21在香港接受一個工作採訪時，意外被媒體問到的問題，那時候就是還不知道婚訊。」揚言被壞心的人移花接木：「一個完全沒有關聯性的報道，被很壞心的人在昨天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個「何家人不和」的輿論。」
又謂：「我們中國人最講的就是誠信，講的就是友善，我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是什麼樣的用心。真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」
+1
何超蓮老公背景?
何超蓮老公竇驍曾窮到打三份工做洗頭仔，日食一餐，之後開始向演藝界發展，被內地著名導演張藝謀睇中。
何超蓮竇驍拍拖經過?
何超蓮與竇驍2019年公開認愛，兩人曾多次傳分手，一文睇晒與竇驍拍拖4年到結婚時間線。