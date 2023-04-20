《披荊斬棘3》名單網絡瘋傳　黃宗澤鄭中基馮德倫撼林志穎韋禮安

大陸明星選秀節目《披荊斬棘的哥哥2》開播後屢次掀起熱議，掀起「蘇有朋女孩」熱潮的「小虎隊」成員蘇有朋更奪下總冠軍，和陳小春、張智霖、潘瑋柏、任賢齊、杜德偉、張震岳等人成團，人氣和熱度也因此水漲船高。適逢姐妹節目《乘風2023》（原名為《乘風破浪的姐姐》）即將開播，《披荊斬棘》第3季的出演名單竟突然瘋傳，頓時引起熱議。



微博日前瘋傳《披荊斬棘3》的出演藝人名單，只見台灣藝人包括「小旋風」林志穎、蔡旻佑、韋禮安、劉畊宏，還有來自南韓的EXO成員朴燦烈、以Super Junior M成員出身的劉憲華（Henry），以及因出演電影《初戀那件小事》而紅遍華人地區泰國演員Mario Maurer、馬來西亞歌手張棟樑，出演卡士星光熠熠。（點圖放大瀏覽網絡瘋傳的《披荊斬棘3》參賽者名單👇👇👇）

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不僅如此，來自香港的演員黃宗澤、鄭中基、馮德倫也在名單上，而大陸藝人則包括胡彥斌、蘇小玎、盛一倫、大張偉、檀健次、陸虎、許巍、寶石GEM、王櫟鑫、魏哲鳴、陳赫、侯垚、肖雨、Jony J、瘦子E.SO（陳昱榕）。至於曾出演過第2季的返場藝人則有仁科、林峯、吳卓羲、吳克群以及范世琦。

名單曝光後頓時引起兩極熱議，部分網友持觀望態度，但也有網友認為邀請朴燦烈和劉憲華出演較為困難，更有網友認為不應邀請曾有爭議的藝人：「鄭秀妍和劉逸雲都能來，他當然可以」、「其他不知道，陳赫No」、「Henry！如果是真的我很期待」、「半真半假，大多是非常有可能來的，個別像樸燦烈、馬力歐莫瑞爾，來的可能性不大！」

【同場加映】披荊斬棘2 | 60歲杜德偉繼續唱跳 張學友梁朝偉打氣：你已是完美（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《披荊斬棘3》名單疑外洩！台港大咖驚見「林志穎、馮德倫、韋禮安」 韓團成員也來了】