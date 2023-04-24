郭富城原來係星雲大師弟子　從小篤信佛教「22年前皈依」法號曝光

郭富城自2019年赴台開唱，已有4年未公開訪台，不過就在結婚紀念日前幾天，郭富城低調赴台工作，還被捕捉到參加藏傳佛教塔澤堪寧波車生日會、法會，原來他22年前就赴台皈依，成為星雲大師的弟子！



據《CTWANT周刊王》報導，郭富城從小就篤信佛教，月中時快閃台灣時，還出席塔澤堪寧波車的生日會及法會，原本有意唱歌祝賀，但考量到其他因素、改以致詞代替。另外他也抽空參加法會，雙手合十與多位寧波車合照，讓現場信徒都超興奮。

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事實上，郭富城2001年前正式皈依，成為星雲大師的弟子，當時星雲大師希望他用歌聲廣結善緣，因此賜給他法號「普善」。17號返港前，郭富城也到佛光山台北道場，參觀星雲大師的墨寶，直呼：「從字跡中就能感受到感動。」

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