49歲蒙嘉慧亮相鄭伊健澳門演唱會　全日文對話惹網友斥不認祖歸宗

55歲鄭伊健與49歲蒙嘉慧近年定居日本，更於福岡投資過百萬開設房地產公司，生活愜意。鄭伊健上周六（22日）於澳門開騷，老婆蒙嘉慧當然有到場力撐，未開騷前蒙嘉慧已現身觀眾席與眾人打招呼，全黑色Look外搭灰色長風衣，紮起馬尾，一身低調打扮，仍難掩明星氣質，一出場已有不少觀眾大叫其英文名「Yoyo」，有女歌迷衝上前疑打算問蒙嘉慧能否合照，工作人員出手阻攔，並護送蒙嘉慧離場。

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另一段片段中，蒙嘉慧站在舞台前徘徊，用日文叫喊「Aki先生」（音譯），似乎正在尋人，而粉絲亦以日文稱呼蒙嘉慧，蒙嘉慧再用日文表示「這個」，並走到另一個方向與粉絲握手。

蒙嘉慧用日文與粉絲對話。（小紅書影片截圖）

怎料蒙嘉慧說日文卻惹來爭議，有內地網友表示「為甚麼有一種不認祖歸宗的而感覺」、「她竟然說日語了？」、「自從他們去了日本就不喜歡了」。有網友認為兩人移居日本，說日文很正常，但有其他網友反駁：「那怎麼不去日本開演唱會，在澳門說日語？」

另外，有網友留意到在日本好食好住的蒙嘉慧近來發福不少，臉圓圓之餘更驚現雙下巴，有網友認為留言指她「好路人」，不復往日氣質。

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