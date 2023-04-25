AK、Alton@MIRROR快閃日本拍Vlog　背景音樂竟然係無綫劇集歌

MIRROR成員江𤒹生（AK）與王智德（Alton）最近遊日本，食盡東京美食，更把影片放上社交平台，而影片的背景音樂居然是無綫一首劇集主題曲，更吸引廖子妤、陳俞希、陳詠謙等留言，大讚這首歌充滿回憶！



MIRROR成員江𤒹生（AK）與王智德（Alton）快閃日本，行程非常豐富，去Tokyo DisneySea、食壽喜燒、去居酒屋、食毛蟹等等，期間亦有跟《盜月者》劇組食飯，AK把旅行的照片合製成短片放上IG，為了配合飲飲食食的主題，他更配上了合適的音樂，竟然是無綫經典劇集《美味天王》主題曲，由沈澱霞（肥姐）、歐陽震華、秦沛、張可頤、宣萱、關詠荷主唱的《Mamma Mia》！

AK、Alton近來快閃日本，吃喝玩樂好開心！（Instagram：_kisang_）

白只（左一）與張繼聰正在日本拍《盜月者》，AK和Alton亦有跟他們食飯。（Instagram：_kisang_）

不少人都對這首歌大感驚喜，廖子妤留言：「為了聽這首歌，看完了整條片。」陳俞希說：「Wei r !!!!!!!竟然係呢隻歌！回憶返晒嚟！」陳詠謙亦說：「我小學某一年聽得最多嘅歌！」很多粉絲都說背景音樂一流，更指這是「出賣年齡」系列，事隔多年仍對肥姐大叫的「好嘢嚟㗎～～」記憶猶新。

《美味天王》是90年代經典劇集，主題曲《Mamma Mia》深入民心！

請按下圖睇AK、Alton遊日玩樂照：