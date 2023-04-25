「翻版鄭伊健」抵鄭伊健演唱會踩場　囂張曬發光披肩起舞勁受歡迎

55歲鄭伊健近日過澳門舉辦《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023》，移居日本的老婆蒙嘉慧當然到場現身支持，一出場引來粉絲簇擁，更有女粉絲疑打算與偶像合照衝上前，工作人員急急出手阻攔。

鄭伊健近日到澳門開騷。（陸偉豪 攝）

近日內地一名與鄭伊健頗為相似的抖音網紅竟抵演唱會踩場。該位「翻版鄭伊健」在現場拍片擺上抖音，他以全黑色打扮到場，與鄭伊健一樣留有中分長髮，外貌與鄭伊健有6、7成似，笑容氣質一樣不羈，遠看確實容易令人誤認他就是鄭伊健。

蒙嘉慧現身鄭伊健澳門演唱會。（抖音圖片）

及後「翻版鄭伊健」騷出自製的發光塑膠道具披肩，在舞台上忘形一齊大合唱，又在休息時間佩戴上塑膠道具，在樓梯上熱情起舞擺Pose，引來身旁大批觀眾舉機拍攝，更有人起身為他吶喊歡呼，從遠處望向「翻版鄭伊健」依然亮眼。最後「翻版鄭伊健」與友人騷出鄭伊健的應援燈牌和橫額，看來是鄭伊健的真粉絲。

不少內地網友留言指不似鄭伊健，更以為鄭伊健整容失敗，有網友留言「鄭伊健遇上鄭衣面」、「尬的一地」、「山頂上的伊面你好」、「五官有點陳奕迅」。

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