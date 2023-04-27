74歲于洋加國退休返港與老友敘舊　石修有型有款完全唔似同齡人

現年74歲的于洋在2020年9月約滿TVB後，鮮少在香港露面，前年3月在內地拍完劇集《家族榮耀》後就返到加拿大過退休生活。不過近日于洋已低調回港，日前資深製作人楊紹鴻分享了一張合照，並寫道：「相識超過四十年的舊同事！石修，黃淑儀，高雄，于洋！」相中所見，眾人齊聚酒樓敘舊，雖然大部分人都已年過70，但都仍精神奕奕，狀態大勇！



眾人齊聚酒樓敘舊！（微博@楊紹鴻）

于洋在前年拍完劇集《家族榮耀》後就返到加拿大過退休生活。（劇照）

其實于洋早在70年代已經舉家移民加拿大，但因始終有戲癮就再度回流香港拍戲，多年來加拿大、香港兩邊走。于洋與太太育有兩子，大仔從事凍肉批發行業，已成家立室，新抱是愛爾蘭人，育有一子一女，而幼子就任職經濟分析師。于洋曾在接受《香港01》訪問時表示自己拍劇志在過日辰，不打算爭名逐利，既已屆退休之年，不如安心舒適過半退休生活，而他在加拿大的退休生活亦十分自在，閒時行山、釣魚、相約好友聚會，弄孫為樂。

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高雄仍不時參演內地劇集。（微博圖片）

而現年78歲、在娛樂圈打滾超過50年的資深演員高雄，近年同樣長居加拿大溫哥華，他早在90年代就帶着家人到當地生活，不過他始終放不下演藝工作，所以仍不時參演內地劇集。而今次聚會，高雄還與太太一起出席，身穿間條衫、戴帽的女士就是高雄的太太。石修就身穿白色褸出鏡，現年74歲的他在去年年底榮升爺爺，一向保養得宜的他依然有型有款，狀態完全不輸後生仔！