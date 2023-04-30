34歲何超雲消防員未婚夫引熱話 IG甜曬8張日本放閃照粉碎傳聞
撰文：邱愛霖
出版：更新：
已故賭王何鴻燊三房千金、現年34歲的何超雲，近日與任職消防員的王姓未婚夫Douglas Wong啟程到日本開展預支蜜月之旅，並不時在Instagram曬出旅行靚相。但日前一名中國籍王姓男子涉性侵日本女性被捕，由於該位男子與Douglas同姓、同職業，又同樣身處日本，因而惹起網友熱議。
何超雲未有正面回應傳聞。今日（30日）香港時間凌晨她於Instagram無預警曬出8張相，其中兩張是她與Douglas在日本拍下的甜蜜照。兩張相中Douglas都親蜜地摟住超雲，兩人在鏡頭前比心心，可證兩人感情穩定。
此外，超雲又曬出享受日本美食的照片，看來她心情不錯，傳聞沒有影響她的心情。不過仍有網友留言關心超雲的感情狀況，但超雲未有回覆。
點擊睇超雲8張相粉碎傳聞：
+3
點擊睇兩人今次日本之旅的放閃靚相：
何超雲未婚夫照：
+2
+1
何超雲未婚夫的背景是?
榮升「何家準女婿」的Douglas，其身份背景更分外受到外界的矚目，據傳媒報道，但自從他的「何家準女婿」身份曝光之後，隨即被調職到...詳情請看。
何超雲與未婚夫高調放閃?
超雲與未婚夫Douglas在年頭拍拖同遊泰國，當時超蓮更首度公開曬出兩人的恩愛合照。而今次日本之旅，超雲都在Instagram曬出多張恩愛合照，不過未婚夫Douglas卻無辜中槍...詳情請看。