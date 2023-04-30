34歲何超雲消防員未婚夫引熱話　IG甜曬8張日本放閃照粉碎傳聞

已故賭王何鴻燊三房千金、現年34歲的何超雲，近日與任職消防員的王姓未婚夫Douglas Wong啟程到日本開展預支蜜月之旅，並不時在Instagram曬出旅行靚相。但日前一名中國籍王姓男子涉性侵日本女性被捕，由於該位男子與Douglas同姓、同職業，又同樣身處日本，因而惹起網友熱議。

何超雲與身未婚夫Douglas Wong好甜蜜。（IG圖片）

何超雲未有正面回應傳聞。今日（30日）香港時間凌晨她於Instagram無預警曬出8張相，其中兩張是她與Douglas在日本拍下的甜蜜照。兩張相中Douglas都親蜜地摟住超雲，兩人在鏡頭前比心心，可證兩人感情穩定。

何超雲日前曬出與Douglas的放閃照。（IG@florinda.ho）

此外，超雲又曬出享受日本美食的照片，看來她心情不錯，傳聞沒有影響她的心情。不過仍有網友留言關心超雲的感情狀況，但超雲未有回覆。

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何超雲未婚夫照：

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