Alice Wong成素海霖勁敵　22歲宣布成為第二位香港AV女優

素海霖於今年3月打着「首名香港人AV女優」的旗號在日本以「繪麗奈」之名出道成為全城焦點，事隔不夠兩個月即出現勁敵！現年22歲、名為Alice Wong的香港馬來西亞混血女生近日正式宣布加入AV成人行業，成為繼素海霖之後第二位現役香港人AV女優。



香港第二位AV女優Alice Wong。（Twitter：@wongtze0924）

素海霖今年3月打着「首名香港人AV女優」的旗號在日本以「繪麗奈」之名出道。（網上圖片）

據悉，Alice早前飛到台灣與知名導演合作拍一部長達42分鐘的四級成人影片，而且更是零馬賽克尺度極大，網民自然將她與素海霖一同作出比較，但似乎大部份留言都踩多過讚，表示她的外貌不及勁敵素海霖，而且亦皮膚不夠白滑，令她有感而發在IG反擊說：「AV係大家一定會睇嘅嘢，咁想拍AV有咩咁出奇呢？能夠完成咗我一生想做嘅嘢，拍一個小AV已經好開心好滿足，又唔係作奸犯科。」她續指AV女優都是人，而且人人都會做愛，不解為何自己人要批評自己人：「你可以選擇睇同唔睇，有咩好批評啫。」

Alice高EQ反擊網民。（Twitter：@wongtze0924）

點擊觀看更多Alice的圖片：

+ 11