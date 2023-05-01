Alice Wong成素海霖勁敵 22歲宣布成為第二位香港AV女優
撰文：金寶兒
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素海霖於今年3月打着「首名香港人AV女優」的旗號在日本以「繪麗奈」之名出道成為全城焦點，事隔不夠兩個月即出現勁敵！現年22歲、名為Alice Wong的香港馬來西亞混血女生近日正式宣布加入AV成人行業，成為繼素海霖之後第二位現役香港人AV女優。
據悉，Alice早前飛到台灣與知名導演合作拍一部長達42分鐘的四級成人影片，而且更是零馬賽克尺度極大，網民自然將她與素海霖一同作出比較，但似乎大部份留言都踩多過讚，表示她的外貌不及勁敵素海霖，而且亦皮膚不夠白滑，令她有感而發在IG反擊說：「AV係大家一定會睇嘅嘢，咁想拍AV有咩咁出奇呢？能夠完成咗我一生想做嘅嘢，拍一個小AV已經好開心好滿足，又唔係作奸犯科。」她續指AV女優都是人，而且人人都會做愛，不解為何自己人要批評自己人：「你可以選擇睇同唔睇，有咩好批評啫。」
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Alice早前飛到台灣與知名導演合作拍一部作品，而且更是零馬賽克尺度極大，網民意見是...詳情請看。
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Alice有感而發指出：「AV係大家一定會睇嘅嘢，咁...詳情請看。