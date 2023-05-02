郭晶晶現身西安跳水比賽任裁判　親力親為企足全場無豪門少奶架子

內地「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚後，嫁入豪門不改貼地作風，日前郭晶晶到西安擔任2023年世界泳聯跳水世界盃裁判，與霍啟剛及三名子女順道觀光旅行，不但不搭飛機搭高鐵，隨行也沒有保姆、助手，自己行李自己攞，爬華山天梯小朋友都親自落手落腳攀爬上去，毫不嬌生慣養，可見郭晶晶教育有方。

一家五口幸福美滿。（IG@fok_kenneth）

玩之餘郭晶晶亦不忘工作。日前她在賽場工作的片段被網友拍下，獲讚專業又無架子。片中郭晶晶全素顏超樸素打扮，獨自一人在走過泳池邊，不見有助手隨行，專心一意地抄寫工作，不受外界影響。聽到現場觀眾的歡呼聲，郭晶晶抬頭微笑打招呼，相當親切。

郭晶晶三個小朋友爬華山天梯都落手落腳攀爬上去（微博圖片）

郭晶晶子女間感情甚好。（微博圖片）

另一段片中，郭晶晶在場中四處張望，與周圍的粉絲打招呼，絲毫不見不耐煩。網友發文表示，郭晶晶企足全場，期間又有求必應，觀眾想要合照都應承，毫無架子。網友留言大讚郭晶晶超友善，又大讚身為三子之母的她身材Keep得好，「我老公昨天跟她合照了，說她真的很沒架子，誰想跟她合照她都會配合呢」、「我就佩服她生了3個孩子，還是這麽瘦，一點肚子沒有，腰那里...果然運動員身材和體質！」、「有能力有錢，又低調。」、「她精心打扮時不好看，反而這樣普普通通的打扮更好看」、「這就是富家公子喜歡的女人（在某個領域中有自己特別出色的事業）」

點擊睇郭晶晶工作現場：