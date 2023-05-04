法言人｜陳少邦演惡少人人喊打　劇外超大反差係好爸爸囡囡超可愛

無綫（TVB）劇集《法言人》演員陣容強勁，除了有視帝馬國明、視后林夏薇之外，黃嘉樂、張達倫、蔣祖曼、龔慈恩、羅蘭姐等位位都是好戲之人，演技備受讚賞！而在劇中飾演反派惡少黃德權（TK）的陳少邦，無所不用其極地謀取私利，在日前（2日）一集中，他更在一怒之下在停車場試圖以車高速駛向林夏薇，演繹實在出位。



陳少邦飾演反派黃德權（TK），壞到入骨！（《法言人》截圖）

陳少邦於1999年入讀第十三期藝員訓練班，相比起同期的林峯、楊茜堯、楊明及徐榮，他的星途較為黯淡，自入行起成名作不多，且大多是飾演閒角，初入行時在《赤沙印記@四葉草.2》也曾擔任過配角。

陳少邦（右3）在《赤沙印記@四葉草.2》演到男三，已是在TVB的代表作。（劇照）

可能因為留在TVB不被重視，所以2015年王維基宣布建立HKTV後，他就過檔了，也在一兩年之間參演了《我阿媽係黑玫瑰》、《還來得及再愛你》、《末日+5》、《夜班》、《開腦儆探》五套劇集，之後2017年他就以自由身身分重回TVB拍劇，2019年也重新成為TVB藝員。當年他以為HKTV終會獲得發牌，他也可以發圍，怎料後來又打回原型。之後他更嘗試過北上發展，還去了做健身教練。他表示，曾經想過放棄做演員，但思前想後還是覺得做演員最適合自己。早前他接受《香港01》訪問時說過：「沒機會便算，可能轉行也不足為奇，也沒辦法」，在這個圈子待了近20年，除了真愛應該沒其他原因，他說就算未來以其他工作為生，都要用空餘時間去拍戲：「我不想放棄演戲這份工作」。

陳少邦覺得多年來在TVB發展不好，是因為演得不夠好，不進則退，他透露某歌手曾背後稱他作「無綫的冇線演員」。（資料圖片）

要說他近年在事業上的「高峰」，就不得不提他在2018年接拍了由台灣李宗端性侵案改篇而成的色情片《有罪》，一夜之間令他紅爆中港台三地。陳少邦自入行以來飾演過不少闊少角色，他直言今次飾演黃德權（TK）可說是毫無難度，而且TK比起以前的角色而言是一個升級版，也是有錢人、惡人加上野蠻的混合體。對於掀起網民熱議，他則表示能被人提起已是一個很大的鼓舞，笑言有提名已經十分滿足。

第三集陳少邦已經有發揮。（《法言人》截圖）

入行近25年，陳少邦的事業雖不及同期的林峯、楊茜堯等人，但他們一班同期藝訓班同學感情依然不錯，更會一起聚舊。事業發展不順，幸好他的家庭生活圓滿，他和澳門主播女友鄭加盈在2016年結婚後，太太一直十分支持他的事業，2017年接拍了色情片《有罪》，重返TVB後亦有《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《再創世紀》、《解決師》等幾套劇集。他表示自己希望可以似陳山聰般遇上《金宵大廈》這種好機會而翻身。

陳少邦曾經接拍過色情片《有罪》，戲中十分多床上戲。（YouTube截圖）

陳少邦曾經接拍過色情片《有罪》，戲中十分多床上戲。（YouTube截圖）

2021年，陳少邦和靚太太鄭加盈榮升做父母後，陳少邦更經常在IG大曬幸福，分享女兒的相片。在情人節的帖文中也寫道：「Happy Valentine’s Day #三個人的情人節 #我愛你們 #今世情人與前世情人。」家庭生活十分開心美滿！

現實中陳少邦有個好太太，澳門主播鄭加盈。（IG圖片）