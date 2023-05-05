70歲曾志偉閃現珠海樓盤活動　狂熱女粉絲問買邊度：想做你鄰居

現年70歲的無綫（TVB）總經理曾志偉自通關後周圍飛，忙過不停。早前曾志偉過70大壽，群星到賀慶祝，200賓客到賀，可見志偉哥圈中人脈！而過完大壽的曾志偉即重拾工作狀態，絲毫沒有鬆懈。

TVB總經理曾志偉生日會。(節目截圖)

曾志偉獲大班同事為他預祝70大壽。(影片截圖)

近日有內地網友發現曾志偉閃現珠海，一向對曾志偉大灣區置業甚有興趣的志偉，身穿西裝到當地一個樓盤出席活動。曾志偉剛下車便有多位工作人員歡迎到訪，更有穿上金色迎賓服的美女送入場。而活動中除了有美女全程相伴外，主辦方更安排了專人演奏鋼琴和小提琴歡迎曾志偉，可見曾志偉在大灣區相當有面。

曾志偉到珠海樓盤出席活動，莫非有意在大灣區置業？（抖音）

多名珠海粉絲早已聞風而至到該處追星，有男粉絲在曾志偉剛下車時已衝上前成功打卡合照，曾志偉入場期間，有圍觀的狂熱女粉絲高呼示愛兼大讚「好靚仔呀！靚爆鏡呀！」、「Hello！I Love You！」、「多啲嚟呀喂！」、「你買邊度呀？做你鄰居呀！」曾志偉笑臉迎人感謝粉絲熱情，又頻頻揮手打招呼。有男粉絲公開調侃曾志偉：「偉哥！大灣區買樓搵我呀！」曾志偉亦笑住回應：「好！」

曾志偉出席活動有美女相伴。（抖音）

曾志偉投資物業眼光精準。近兩年曾志偉從樓市中獲利不少，他於2020年出售清水灣彩濤別墅獨立屋勁賺過億元，2021年又出售界限街一項地下物業再賺逾2000萬元，投資頗有心得。另外，實際上曾志偉早在2021年就聯同陳小春、陳錦鴻出席梅州樓盤活動，更即席呼籲大家到大灣區置業，看來確實看準當地物業有升值潛力。

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