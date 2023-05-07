楊冪吳謹言憑清裝劇走紅　于正捧人有一手：我捧的人都火了

內地「金牌監製」于正非常活躍更新微博，每每發文都登上熱搜榜，備受關注。近日，他又再次發文表示有四件事要公開作出說明，其中一件就是外界對於他用明星過多的錯覺，他就直言自己其實不怎麼用當紅明星，之所以會造成這個錯覺是因為他要捧的明星幾乎都走紅而已。對於他這個說法不少網友都認同，因為的確有多位一線明星是從他的作品中彈起。

于正捧人的確有一手。（于正微博圖片）

于正發文表示：「我從來都是娱樂圈裡輸送新鮮血液的那個人，我很少幾乎沒有怎麼用過當紅明星，之所以給大家造成用明星多的錯覺，大概率是因為我捧的人都火了吧？」又揚言為作品選角時一定要非常合適，否則寧願不開機拍攝，而這個習慣多年保持至今。

楊冪因為《宮》成功彈起。（楊冪微博圖片﹑微博圖片）

而數一數手指靠他作品成功彈起的明星的確不少，楊冪就是其中一位，2011年她主演清裝劇《宮》一炮而紅，穿越劇情新鮮，她飾演的洛晴川活潑又可愛，聰明得很甚討人喜愛，令她聲名大噪討論話題不斷，更令她主唱的劇集主題曲《愛的供養》紅遍大江南北。隨後演出的《三生三世十里桃花》﹑《翻譯官》等都大受歡迎，成就了她站穩一線明星地位。

趙麗穎因為《陸貞傳奇》走紅。（趙麗穎微博圖片﹑微博圖片）

靠古裝劇成功入屋的還有趙麗穎，2013年她主演《陸貞傳奇》爆紅，將人物陸貞詮釋得非常好，善良聰明再加上她包包臉臉孔，非常有觀眾緣，更因為該劇獲得多個最受歡迎女演員的獎項。隨後再憑《花千骨》令事業更上一層樓，主演的《楚喬傳》﹑《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等大受歡迎，現在更是老闆一名，旗下簽有不少藝人。

吳謹言因為《延禧攻略》走紅。（吳謹言微博圖片﹑微博圖片）

還有現年32歲的吳謹言，2018年憑清裝劇《延禧攻略》走紅，飾演的魏瓔珞聰明果斷，深得觀眾喜愛，亦因為該劇令她獲得不少獎項，就好像「年度突破演員」﹑「年度戲劇人氣藝人」等。還有陳曉﹑陳妍希夫婦，前者憑《陸貞傳奇》爆紅，及後二人合作新版《神鵰俠侶》，令她成功打開內地市場，亦因為該劇集結緣，使他們二人相戀，最終在2016年結婚並育有一子。

二人因為《神鵰俠侶》相戀。（視覺中國）

不得不說于正製作的古裝劇確有一手，慧眼獨到挑選演員，早年他接受訪問時更豪言表示：「你像現在最紅的演員楊冪﹑趙麗穎﹑陳曉，哪個不是我捧紅的，陳喬恩，哪個不是因為我翻身的，對不對。所以我覺得我只要有個好劇本，我不需要花一個億﹑七八千萬來請你們。」