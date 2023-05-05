成龍認為玩手機浪費時間　承認與年輕人脫節：聽不懂他們講話

國際武打巨星成龍（Jackie）主演的電影《龍馬精神》叫好叫座，至今累積票房逾2億人民幣，相當厲害。而近日他就接受央視節目《魯健訪談》的訪問，除了大談電影角色之外，他亦承認自己與時代脫節，難與年輕人溝通，引來不少討論。

成龍主演的電影《龍馬精神》叫好叫座。（《龍馬精神》微博圖片）

在電影中成龍飾演龍虎武師老羅，刻苦耐勞為工作全心全力，而在訪問中主持人就揚言二人其實有相似之處，成龍就二話不說：「就是我本身」，及後主持人就表示好像和現在的時代有點脫節，而他亦對此垣承：「我也承認，我跟很多年輕人講不上話。就像現在拍攝，你看拍攝就用這些東西，我就嚇一跳，有時候拍綜藝節目，四十幾部機器。現在年輕人講的話我都聽不懂，聽不懂他們講話，他們的語言跟我根本已經是脫節了。」

成龍在電影中飾演龍虎武師，與真實經歷非常相似。（影片截圖）

現今世代流行使用通訊軟件，但成龍就承認自己根本沒有在使用，覺得是浪費時間：「我連微信都沒有，我沒有微信，我後來發現，浪費最多時間就在手機，我情願浪費很多時間在我的思考上面，看一些好的電影，聽很多歌，把國語學好，聽更多的詩詞，看一些有用的東西，多開會多學一些好的劇本，多練功。」正面學習的方向讓不少網友大讚，難怪會成為那麼多人的偶像。

成龍表示自己沒有用微信。（影片截圖）