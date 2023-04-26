徐克開拍《射雕英雄傳》　傳肖戰周也主演微博逾1億閱讀量

著名導演徐克擅長拍攝武俠題材的電影，執導的《黃飛鴻》﹑《狄仁傑之通天帝國》等都大受歡迎，對武俠片有獨特的美感，讓他有「影壇怪才」之稱。而上月國家電影局就公佈2023年的備案立項，其中就顯示了他將拍攝《射雕英雄傳：俠之大者》，近日有傳男女主角人選已定，就是人氣男星肖戰同女星周也，雖然消息仍未得到官方認證，不過已經引起微博不少話題，短短時間已有逾1億閱讀量，非常厲害。

徐克將開拍《射雕英雄傳：俠之大者》。（視覺中國﹑微博圖片）

根據《射雕英雄傳：俠之大者》的備案可見，該電影的故事大綱講述蒙古大軍在成吉思汗帶領下西征滅金，並欲南下滅宋，中原武林各門派高手混戰其中，以郭靖為代表的俠之大者，為國為民，集結中原武林力量，力守襄陽。

有傳肖戰﹑周也飾演男女主角。（微博截圖）

既然該電影獲點頭同意拍攝，而男女主角人選就令不少網友關注，近日就傳出男主角郭靖由肖戰出演，而女主角黄蓉由周也飾演，二人的顏值相當高，讓不少網友都大讚配襯度高，相當期待。除了二人有CP感之外，他們的古裝扮相亦相當出眾，肖戰屬於濃眉大眼的帥哥，五官精緻戴上頭套，身穿古裝，非常吸睛，加上其身材高大挺拔，整體感覺給人一種正義感，而他甚少出演奸角，給大家留下的印象就是風度翩翩的好男人，其代表作古裝《陳情令》﹑《慶餘年》等，至今仍大受歡迎。

肖戰的古裝扮相非常帥氣。（《狼殿下》微博圖片﹑肖戰微博圖片）

而周也雖然出道時間短，不過只有24歲的她已經拍了不少古裝劇，樣貌出眾，一雙眼睛水汪汪，炯炯有神給人一種聰明的感覺，整體外型非常符合金庸筆下形容黃蓉「機智聰明、美若天仙」的感覺。

周也樣貌出眾。（周也微博圖片）

雖然官方還未作出官宣認證，不過已有不少網友對他們合作感到期待，特別是肖戰的粉絲甚至表明「演甚麼都會很好看的」，相信大家都會全力支持他，電影票房絕對不用太擔心。因為以他的人氣目前其推出的作品幾乎都有好收視，《餘生，請多指教》﹑《斗羅大陸》等，只要有他出現的地方一定成為熱話，所以目前電影還未上映已經引來不少話題，可見他的影響力是多麼的強。另有傳電影將在年內開拍，我們就拭目以待。

肖戰的粉絲非常支持。（微博圖片）