浪姐4｜黃曉明見Amber即提宋茜　14年f(x)老粉哭了：終有一天合體

【浪姐4／乘風破浪4／乘風2023】大陸女星宋茜（Victoria）是南韓女團f(x)一員，近年回到家鄉發展演藝事業，在歌唱、拍戲方面都有活躍表現，2021年結束與SM娛樂的合約，也代表f(x)全員皆已離開老東家，而近日團員Amber參加陸綜《浪姐4》，黃曉明一看到她就提起「宋茜」，兩個名字隔空交會讓許多f(x)老粉都不勝唏噓。



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Amber參加陸綜《浪姐4》，黃曉明迎賓與她相見歡時，開心地說：「很高興認識妳，我知道宋茜，是我的老鄉，我們都是青島人。」Amber聽到後臉色放鬆許多，也露出大大的微笑回答：「真的嗎，太棒了！」兩人一下子拉近了距離。

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此片段播出後在微博掀起討論潮，「黃曉明見到Amber第一句話提宋茜」登上熱搜排行榜，也引出不少f(x)老粉絲留言：「啊啊啊我的函數啊」、「要是能把鄭秀晶和宋茜都請來，真的會哭死」、「從我的9歲到23歲再到未來，我依舊一如既往的愛著她們，我相信活久見，也相信姐姐們的話，她們終有一天會合體的」。

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