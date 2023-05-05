乘風破浪4｜Ella靠1首歌擊敗30多位女星奪冠　同蔡少芬意外登熱搜

【乘風破浪4／乘風2023】大陸節目《乘風2023》今（5）開播，事前劇透話題不斷，這次是該系列節目的第4季，這季有Ella陳嘉樺、賈靜雯、A-Lin、徐懷鈺及陳意涵5位台灣女星參戰，Ella在初舞台以回憶殺歌曲S.H.E的〈戀人未滿〉打敗30多位同場女星，勇奪第1名。



Ella今在節目開播前就在微博預告初舞台選唱〈戀人未滿〉，她在節目中一出場就和蔡少芬、謝娜聊個沒完，微博上熱搜甚至出現關鍵字「蔡少芬謝娜Ella好吵」，Ella是人來瘋性格，完全沒有首集和眾人相見歡的尷尬，而蔡少芬和謝娜更是好友，在《快樂大本營》、《偶像來了》等節目早已合作多次；蔡少芬老公張晉在上一季《披荊斬棘》節目中拿下冠軍，她當時還在總冠軍賽貢獻才藝助陣，因此這一次《乘風2023》第一集中，她一走出來就直呼：「我這次真的太有壓力了！」

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Ella體貼地要蔡少芬放輕鬆，沒想到蔡少芬竟回：「你當然放輕鬆啊，你跳舞唱歌那麼厲害。」謝娜在旁說：「沒有，她有短板（缺點）。」Ella一臉疑惑問：「我有什麼短板？」謝娜發揮主持人功力製造效果說：「她的短板就是她老了！」眾人笑成一團，也難怪網友說3人實在太吵了。

賈靜雯自嘲唱歌像鴨子叫，對於網友說「如果賈靜雯唱歌眼睛會受難、眼睛會享福」，她大笑說：「蠻實際的！」她在節目中跑去找蔡少芬抱團：「我知道唱歌也不是你強項。」蔡少芬回：「你也太老實了吧！」Ella則在旁安慰：「她（指賈靜雯）擅長演戲啊！」初舞台中，賈靜雯帶來《我們與惡的距離》的插曲〈路過人間〉拿下18名。

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A-Lin則以歌聲取勝，她表示：「初舞台先回味我的情歌吧。」選唱了電影《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉，超強實力讓現場的姐姐們驚呼：「太好聽了吧」、「好好聽喔」，最後拿到第13名。

演員陳意涵則是改編了台語老歌〈望春風〉，為了初舞台還編排了一段舞蹈動作，賣萌在台上唱跳。

【同場加映】《乘風2023》未播已有淘汰名單 蔡少芬順利留低陳姓姐姐被叮走（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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