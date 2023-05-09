浪漫醫生金師傅3．專訪｜李聖經安孝燮展默契　上季成績變壓力？

人氣韓劇《浪漫醫生金師傅》第三季早前開播，首四集收視均高於12%，收視和討論度與預期一樣高。早前主演之一的安孝燮和李聖經越洋獨家接受《香港01》訪問，面對上一季的好成績，他們這次拍攝時會否壓力大增呢？



安孝燮和李聖經越洋獨家接受《香港01》訪問。

《浪漫醫生金師傅3》相隔三年強勢回歸，安孝燮和李聖經都一致同意各自的角色成長了很多。安孝燮飾演的「徐宇鎮」出身貧窮，他坦言以前對世界不抱希望，但今季中卻有了明確的目標。他亦講到新一季中「宇鎮」已榮升前輩，首兩集中可見安孝燮對李新英飾演的「張東華」不滿的地方相當多，二人之後的關係令觀眾非常期待；李聖經則覺得上季的「車恩彩」有很多不足的地方，因此今季將會向觀眾展示更多作為醫生帥氣的一面，成為一位真正在任何情況下都以患者為先的醫生。

李新英成為安孝燮的後輩，但二人的關係卻非常不好？（劇照）

李聖經請觀眾期待「車恩彩」如何成為一位真醫生。（劇照）

兩季拍攝之間剛好經歷了新冠疫情，被問到再次拍攝醫療劇會否有特別的感受，李聖經表示：「隔了三年，比起有新的感受，我反而覺得就像繼續延續落去一樣？好像第二季剛煞科的第二日，有搭了時光機回去當時的感覺，因此一點都不陌生⋯」安孝燮也表示重歸劇組的感覺非常熟悉，不覺得中間有相隔了一整個疫情，開工第一天就馬上重新適應，展示出《浪漫醫生金師傅3》劇組的好感情和默契。

《浪漫醫生金師傅3》劇組感情好，二人都表示三年後亦沒有陌生的感覺。（劇照）

《浪漫醫生金師傅2》最高收視達27.1%，問到拍第三季會否壓力倍增，李聖經毫不猶豫望着安孝燮問：「沒有吧？」安孝燮回答：「嗯⋯好像沒有很大壓力。有收視的話當然好，但我覺得大家合力將好的信息轉達開去更有意義，對於成績我不太留戀。」李聖經也表示單是能夠再次與等候已久的觀眾見面已是奇蹟，所以拍攝時大家共識地要一起做一部好作品，前季的好成績反倒沒有成為壓力。專訪下集二人將與讀者談及眾人最期待的愛情線部分，究竟會派閃光彈到甚麼程度呢？

對於第二季的好成績，兩位主角都表示沒有壓力。（劇照）

《浪漫醫生金師傅3》已於Disney+獨家上架，香港劇迷亦能同步追看。（劇照）

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