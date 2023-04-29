浪漫醫生金師傅3｜安孝燮首集即曬肌　化身犬系男友攻陷李聖經

萬眾期待三年的韓劇《浪漫醫生金師傅》第三季昨晚（28日）終於首播，香港觀眾亦能在Disney+ 上同步追看。首集開播旋即成為網上熱話，安孝燮和李聖經這對CP不但已發展到同居，男方更大方曬肌，化身犬系男友進攻女友。



安孝燮開場即毫無保留地展示強勁肌肉。（劇照）

《浪漫醫生金師傅3》第一集中，安孝燮開場即毫無保留地展示強勁肌肉，與李聖經同居的他亦不再與上季一樣害羞，見到女友就開口問「幾時錫錫？」和「幾時一齊瞓覺？」等，火熱程度跨越上季著名的「Reset之吻」。安孝燮化身犬系男友後攻擊力激增，不少女觀眾都表示響起了沉船警號。

安孝燮和李聖經的互動變得更大膽。（劇照）

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除了安孝燮與李聖經的高甜戲碼外，今季的新人物也是焦點之一。其中有「小金秀賢」之稱的李新英以外科醫生「張東華」加入 石垣醫院外，韓劇反派專業戶李璟榮也將是「車鎮萬」一角出場。他除了是「金師傅」於醫學院時的競敵外，也是李聖經劇中的父親，未知他的角色會為故事帶來如何的大反轉呢？安孝燮及李聖經於上一季兌現了收視公約承諾，甜蜜合唱劇集OST。這次二人再次作出收視公約， 揚言收視達15%即合跳情侶舞蹈，令劇迷非常期待。

「小金秀賢」李新英於今季加入石垣醫院。（劇照）

「金師傅」與「車鎮萬」的關係令人好奇。（劇照）

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