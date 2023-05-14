So Ching退團被指「魚與熊掌」決定　阿Mo父道歉否認要「二選一」

MIRROR受傷舞者阿Mo（李啟言）女友So Ching（蘇芷晴）周三（10日）宣布退出女團COLLAR，昨日（13日）阿Mo的父親李盛林牧師發出第42封代禱信，信中提到So Ching退團是「魚與熊掌不可兼得，一個相當艱難的決定」；他續指：「蘇晴終於選擇了，勇敢地與阿Mo同走這漫長並彼此扶持的路。祈願神賜他們平安喜樂和力量。」

李啟言（阿Mo）及女朋友So Ching。（soching ig圖片）

惟這封代禱信引起網友熱議，有網友認為李父不應用「魚與熊掌」形容So Ching退團，令So Ching似乎陷入二選一的困局；另外又認為信中寫到「蘇晴終於選擇了」，此想法十分自私，「魚與熊掌不可兼得？一定要二選一咩？」、「『魚與熊掌…. 終於選擇了』點解佢要選擇？佢只係27歲咋！點解身為牧師可以講啲咁自私嘅嘢？」、「封信感覺好唔良好」、「點解唔可以有自己人生？要全退去照顧你個仔？點解可以咁自私？照顧你個仔同有自己事業夢想，點解唔可以共存？」、「有理由懷疑阿Mo老豆強逼蘇晴 選擇一係繼續發展事業，一係就全心全意照顧阿Mo」。

阿Mo與父母。(ig圖片)

不久後李父於帖文下留言，澄清信中提並非意指要So Ching二選一，留言表示：「生命裏不全然是『二選一』的課題，取與捨之間或存在第三個選項及其他原因，抱歉在代禱信中用了讓人產生誤會或感困惑的用語」。