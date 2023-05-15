So Ching退團後最新動向 下周開班教跳舞課堂火速爆滿
撰文：鄧穎琪
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日前蘇芷晴（So Ching）宣布退出女團COLLAR，未來渴望找回快樂來源，並繼續在舞蹈及其他方面裝備自己等。原來她決定重返跳舞老師的行列，在舞蹈學校教班，課堂更火速爆滿！
日前蘇芷晴（So Ching）宣布退出女團COLLAR，表示自去年7月28日（男友阿Mo於MIRROR演唱會發生意外的日子）後，留下創傷及不能磨滅的痕跡，暫時未能適應幕前工作，故決定退出。她未有現身COLLAR記招，在聲明中指自己對未來還未有太多想法，現階段「只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。」她又說，未來會於舞蹈或其他方面繼續努力進修、裝備自己等。
宣佈退團後，So Ching在IG限時動態分享了男友阿Mo的最新代禱信，昨日再轉貼舞蹈學校的課堂時間表。原來，So Ching下周（25/5）將回歸跳舞老師行列，她的最新跳舞課堂為一次性，程度為中等級別（建議有兩年跳舞底子）。
So Ching將與跳舞老師好友Carol一同教班。觀乎這間學校的跳舞班，收費都是百幾二百蚊一堂，而相信是由於So Ching的明星效應影響，課程現已火速爆滿，未知幾時再開班。網民也祝福So Ching找到新路向，並表示很想成為她的學生！