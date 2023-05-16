32歲蔡思貝飛英國被野生捕獲　真人又白又靚打扮清純尤如女大學生

32歲視后蔡思貝（Sisley）備受公司力捧，本月無綫（TVB）公布2022年周年報告，首頁第一行大執位，蔡思貝頂上前一姐唐詩詠位置，連上屆視后林夏薇都跌至第二頁，可見蔡思貝地位躍升。

2022年TVB周年報告藝人曬冷首頁排名。（2022年度TVB周年報告）

近日公司專門為蔡思貝打造一個旅遊節目《貝遊英倫》，讓蔡思貝一嘗主持滋味。蔡思貝今次重遊英國心情興奮，又能夠順便去旅行，受訪表示打算朝聖英格蘭足總盃。近日有內地網友於倫敦野生捕獲蔡思貝，蔡思貝一身低調打扮現身，穿上厚厚的白色羽絨，牛仔褲和白色波鞋，孭上一個啡黃色背囊，頭頂上掛著墨鏡，十足似女大學生，青春迫人！

搭飛機前先拉筋。（IG@sisleychoi）

從照片可見，蔡思貝身邊圍繞住一班華人，估計正在拍攝節目，介紹著名的西敏宮和大笨鐘。發文網友大讚蔡思貝「又白又美皮膚巨好」，更後悔沒有把握機會上前合照。

當然不少得打卡。（IG@sisleychoi）

一向熱愛戶外運動的蔡思貝不時會曬到全身黝黑，但原來真人竟然白得驚人。不少網友都稱讚蔡思貝生圖又靚又白。有網友分享指見過蔡思貝真人，靚到尤如「漆黑中的一個燈泡，從那以後我就覺得她真的好有氣質好漂亮」。有人亦指不解為何有人討厭蔡思貝，「只看臉，真的是近來TVB少有的顏值在線的女藝人了」。

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