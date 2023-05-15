鍾培生與Toyz拳賽定於7月5日舉行　記者會Toyz先嗆對方係敗家仔

前英雄聯盟 S2 世界冠軍、直播主劉偉健（Toyz）與「香港電競之父」鍾培生售票拳擊賽事，於今日（15日）舉辦的拳賽記者會中公布《 2023 The Cage 拳上 終於之戰》將在7月5日於台北小巨蛋激烈開打，入場券已經公開發售。主辦方還透露，參賽選手尚有其他組合，並且賽事會有多名大咖歌手演出，名單將陸續公佈，請持續關注拳擊賽事的最新動向。

《 2023 The Cage 拳上 終於之戰》將於7月5日舉行。

主辦方在記者會上透露鍾培生在拳賽收取 1,000 萬港幣（折實約新台幣 4,000 萬）的驚人拳酬，鍾培生成為了港台最高身價拳擊手！過住不同體育賽事領域均有運動員選擇以加密貨幣作薪金支付，Toyz成首位以智能合約支付拳酬的拳手。

鍾培生在拳賽收取 1,000 萬港幣拳酬。

Toyz 與鍾培生的拳擊賽事，正式定於7月5日舉行。兩人最早在 2016 年因戰隊合約糾紛訴諸法院，又於 2019 年因 Toyz 自傳《我是傳奇》的內容再度引爆兩人戰火引發鍾培生再度提告。兩人之間的恩怨讓 Toyz 數度在直播中直呼「我要打爆鍾培生」。

Toyz 與鍾培生之間的恩怨由2016年開始。

拳賽一向被受關注的環節 – 互相嗆聲，Toyz 先嗆鍾培生是一個不折不扣的富四代，所謂拳賽的全勝往績也只是在做戲，終究只是一個敗家子。鍾培生回應 Toyz，家族在 100 多年前便開始做生意，不用他操心，更表示詐賭、販毒是非常沒有道德跟底線的人，他們才能做到。

Toyz 先嗆鍾培生是一個不折不扣的富四代，只是一個敗家子。

另外，近期與 Toyz 衝突不斷的陳之漢（館長），多次宣稱參與賽事籌備，也於日前撤銷多起針對 Toyz 的訴訟案。如今館長受邀為本賽事之總教練與顧問，三人正式同台，不禁讓人期待賽事展開。