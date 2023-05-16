吳謹言隔5年再穿清裝零走樣　出道13年難超越《延禧攻略》魏瓔珞

2018年內地「金牌監製」于正推出清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北，捧紅女主角吳謹言，令她知名度急升無人不曉魏瓔珞這個角色。而多年過後她再次穿上清裝，走進红墙黄瓦的宮殿拍攝美照， 再次勾起大家的回憶，而于正一句「瓔珞再現續舊緣」，令不少網友猜測是有拍續集嗎？

《延禧攻略》當年紅遍大江南北。（《延禧攻略》微博圖片）

當年《延》劇開播已經掀起追劇潮，在深宮中吳謹言靠着聰明才智過五關斬六將，最終爬上成為皇貴妃，看得觀眾非常過癮。除了她成功走紅之外，佘詩曼（飾嫻妃）﹑秦嵐（飾富察皇后）﹑許凱（飾傅恆）都人氣急升，劇中角色成為他們演藝生涯中代表作之一。

秦嵐﹑佘詩曼﹑許凱因劇人氣急升。（微博圖片）

相隔多年後，沒想到吳謹言再次穿起清裝完全零走樣，仍然展露出魏瓔珞有「打不死」的精神所在。眼見她身穿旗裝手拿圓扇，在宮殿內擺出多款Pose，展現溫順柔嘉既聰明一面，非常吸睛。另外，其還身穿吉服上陣，坐在走廊處仰望，一臉嚴肅零笑容，一雙眼睛銳利，完全展現魏瓔珞心思縝既聰慧的感覺出來，再次勾起大家對該劇的回憶。而于正留言表示：「延禧一别已經年，瓔珞再現續舊緣？」令不少網友猜測莫非是要拍續集，掀起不少討論。

再次穿上清裝依然有魏瓔珞的神韻。（于正微博圖片）

事實上，《延禧攻略》曾播出番外篇《金枝玉葉》，不過主角已不是魏瓔珞，而是集中她的女兒昭華公主（王鶴潤飾）上，但收視與口碑一般，不及《延》劇。如果吳謹言再次拍攝清裝劇勢必會再次番紅，因為近年她推出的劇集收視低迷，曾被封為是「收視毒藥」，甚至已有一段時間沒有進劇組拍攝。

吳謹言好適合清裝。（于正微博圖片）