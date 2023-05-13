徐嬌健身有成瘋狂曬好身材　穿比堅尼擺誘人Pose好吸睛

憑周星馳電影《長江7號》走紅的徐嬌不經不覺已經25歲了，已是輕熟女的她目前正在美國留學就讀藝術中心設計學院。雖然學業繁重但她仍勤於健身，保持完美身材，近日更去了洛杉磯著名海灘Santa Monica玩，更身穿比堅尼展現S型好身材，擺出各式各樣的pose令不少網友眼前一亮。

徐嬌因電影《長江7號》而走紅。（微博圖片）

眼見徐嬌上貼的照片可見，染上粉紅色頭髮並身穿淺藍色比基尼的她，相當性感誘人。在Santa Monica海灘上，她大玩特玩擺出不同性感pose，就好像躺在石頭上作狀擺出大字型pose深情望着鏡頭，可見腹部零贅肉兼有線條，還有背對着鏡頭大晒蜜桃臀等，身材比例非常之好。

徐嬌大曬好身材。（徐嬌微博圖片）

除此之外，她還手拿玩具泡泡槍，在海灘上賣萌側面照更突出她S型的好身材，向側灣腰腰部完全不見有些微贅肉突出，還穩約可見有馬甲線，整體身材﹑肌肉線條纖穠適度，相當吸睛。而這一輯照片更在短短時間內吸引逾10萬like，獲得不少網友讚不絕口，大家紛紛留言表示：「這身材絕了」﹑「迷死」等，羨慕她這一種健康的好身材。

身材非常好。（徐嬌微博圖片）

事實上，徐嬌近月不斷上貼多輯展現美好身段的照片，似乎對自己的身材非常有自信，未知是不是想走性感路線？她除了人美身材好之外，讀書成績還不俗，近日其公開了自己的學期成績表，可見修讀的六科分數均為A級，學期GPA更高達3.958分，絕對是美貌與知慧並重。

徐嬌讀書成績不俗。（徐嬌微博圖片）