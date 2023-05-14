《慶餘年2》正式開機原班人馬回歸　張若昀：人生第一次拍續集

2019年內地推出古裝劇《慶餘年》大受歡迎，眼見有好成績官方亦隨後宣布開拍續集，令不少電視迷非常開心。不過對於開拍時間一直出現延期狀況，再加上外傳不是由原班人馬拍攝，令粉絲們相當擔心。但近日官方終於釋除大家的疑慮，公開多張劇照宣布原班人馬回歸，而且劇集已在10日進行開機儀式，相信明年排播的機會非常大。

《慶餘年》紅遍兩岸三地。（《慶餘年》微博圖片）

早前有傳《慶餘年》的女主角李沁因檔期問題所以難接下拍攝續集，而劇中靈魂人物陳道明亦傳不會拍攝，當下令不少粉絲非常失望。但原來他們都會回歸劇組拍攝續集，眼見官方上貼第二季主演演員照片，除了他們之外，男主角張若昀（飾范閒）、宋軼（飾范若若）、吳剛（飾陳萍萍）、郭麒麟（飾范思轍）等，原班人馬全回歸，一眾粉絲相當開心。

原班人馬回歸。（微博圖片）

而出道多年的張若昀從來沒有嘗試過拍續集，是次因為《慶餘年》令他有這個機會，他非常開心：「人生第一次拍續集，拍續集的感覺很奇妙，跟新戲完全不一樣。」

人生第一次拍攝續集。（影片截圖）

另外，劇中主要演員全回歸，但就未公開肖戰（飾言冰雲）能否回歸，但官方這個舉動已經引來不少猜測，肖戰應該難接拍續集，因為現時的他是頂流一線男星，很難接男配角演出，而且他手上還有其他劇組進行拍攝，相信時間上難以配合。所以傳出言冰雲角色由新生代男星周觜朝飾演，他古裝扮相英俊，身材高大，而且畢業於北京電影學院，不過最終由何人飾演就待官方宣布。

傳周觜朝頂替肖戰。（微博圖片）