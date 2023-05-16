前TVB姐仔黃敏儀同霍啟山同場　近照激罕曝光貴氣十足不輸後生女

現年39歲的霍啟山是朱玲玲與前夫霍震霆的二仔，畢業於英國倫敦國王學院，回港後為家族企業工作，另外現為香港廣東青年總會總主席，積極參與香港和廣東的交流事務。早前霍啟山與爸爸霍震霆、兄長霍啟剛、霍啟仁齊聚人民大會堂，四人罕有同框，相當難得。

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

近日霍啟山出席廣東海外聯誼會，在廣東頗有知名度的他被女粉絲認出，更要求打卡合照，事後該粉絲將片段分享至社交網。片中霍啟山西裝骨骨，打扮整齊，彎腰聽女粉絲說話，全程微笑，相當謙遜有禮。網友大讚霍啟山文質彬彬，謙虛又努力，「含著金湯勺出生的人都這麽謙遜努力，我們又有什麽資格輕言放棄」、「他真的好低調謙遜的樣子啊 文質彬彬的」、「三兄弟裡最帥的一個」。

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另外，原來前TVB演員黃敏儀亦有現身活動。現年62歲的黃敏儀頭上帶黑超，披上貴氣的黃色花紋披肩，雖然臉上已見歲月的痕跡，但以年過60之齡來說算是Keep得相當不錯，皮膚白淨嫩滑，網友稱讚黃敏儀「太美了，保養得好好」。

黃敏儀後生都好靚女。（TVB截圖）

黃敏儀1979年參加無綫電視第八期藝員訓練班入行，與李成昌、廖啟智等人是同學。她在1982年推出的經典電視劇《天龍八部之六脈神劍》飾演「阿碧」令人印象尤深，更拍了《天龍八部之六脈神劍》、《天龍八部之虛竹傳奇》、《楊門女將》、《碧血劍》、《倚天屠龍記》等作品走紅。

黃敏儀曾與當時為同窗的艾威拍過拖，後遭到媽媽棒打鴛鴦，及後黃敏儀於1987年與丈夫譚秉文結婚，1990年淡出幕前從商，近年更涉足政治，獲委任為中山市政協委員。黃敏儀與林建岳家族關係密切，她曾陪伴林老太余寶珠出席活動，根據報道指，丈夫譚秉文為余寶珠有份出資買地和營運的骨灰龕場弘道堂董事。

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