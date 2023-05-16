羅天宇落區巡鋪親自送餐冧女客人　張景淳點員工做嘢顯老闆架勢

TVB藝人羅天宇、張景淳孖兄弟李慶華於深圳市集擺檔賣港式小食，除了在市集擺檔宣傳外，三人在光明區開了一間分店，另外兩間分店在福田。張景淳受訪表示，打算大搞發展到連鎖式經營。而榮升老闆的張景淳、羅天宇亦收穫不少靚女食客粉絲，更有女粉絲到場支持打卡，看來做生招牌吸客一招相當見效。

張景淳、羅天宇和李興華在內地推出「港飲港食」，羅天宇負責設計、張景淳負責食物質素、流程同管數，而李興華就因為口才比較叻，所以負責招商。（受訪者提供圖片）

羅天宇和張景淳對小食店生意十分上心，近日兩人到光明店巡鋪，羅天宇首次視察光明店，更要拍片紀念。羅天宇低調全黑打扮現身，羅天宇表示首次落光明店，「真係每樣嘢都要試清楚」，嚐了一口小食後，羅天宇賣花讚花香，大讚好食。

女粉絲撐場。（小紅書圖片）

問到兩人是否來巡店，張景淳表示：「試吓啲味道，品質檢驗呀嘛！」富有老闆威嚴。而張景淳又穿上西裝外套，看來希望以較正式的打扮見人。

羅天宇首次巡光明區分店。（羅天宇小紅書）

兩人難得巡店，當然不少得做生招牌宣傳，兩人亦輪流幫手打點鋪面兼招呼客人，羅天宇盛起魚蛋時，吸引好奇的婆婆粉絲靠近察看，可見羅天宇魅力風靡老中青！而在羅天宇與客人合照時，張景淳不忘入廚房落單，緊張點師傅工作。羅天宇拍完照後，就做侍應為客人親自送上外賣，更特地走到鋪外揮手送別女客人，哄到女客人眉開眼笑，果然識做生意！

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