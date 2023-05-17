向佐被爆現身夜店5位美女陪伴　網友替郭碧婷擔心︰好男人誰去這

去年曾傳出向佐因多次出軌與老婆郭碧婷婚姻亮紅燈，但之後一家人合體為女方慶祝生日，他們一家三口甚至被捕獲到同遊主題樂園，婚變傳聞不攻自破。但近日向佐則被網友爆料現身內地夜店，身旁有5位美女陪伴，看上去心情特別好，頓時令不少網友替郭碧婷擔心。

郭碧婷生日一家人再次合體，向佐貼出全家福公開示愛。（IG：@heungjack）

據網友爆料上貼的照片可見，當時夜店環境黑暗，不過仍可看得出裝潢高尚﹑空間廣闊，相信當時的他疑身在包廂中。打扮休閒的他，身旁坐着5位女性陪伴，雖然畫面比較模糊，不過仔細一看樣貌端正，乍看之下應該是年輕貌美女子，整體氣氛非常好。

向佐被爆深夜現身夜店把酒言歡。（微博圖片）

而有網友事後就在爆料者貼文處留言，詢問表示：「你在這裡扮演的是甚麼角色？」而爆料者就揚言：「看我坐的位置和拍攝的角度就好。」猜測其就是陪酒小姐之一。她還透露表示當晚有一位大告訴她，如果想加向佐的微信，只要與他喝酒就可以加，但是她最後沒有加，只唱了兩首歌就離開了。

爆料者被猜測是陪酒小姐。（向佐微博圖片﹑微博圖片）

眼見爆料者的回應，更確定其就是當局者之一，而有網友就質疑她為何要爆料這一則貼文，不知道她是存有甚麼居心。另外，不少網友眼見向佐在外把酒言歡，都替身在家中照顧小孩的郭碧婷擔心，另有網友則表示豪門太太不是那麼好做的，家家都有難唸的經。