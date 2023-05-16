野外步出3｜黃紫恩疑因泳衣太性感胸前貼膠布　曬長腿潛水好吸睛

J2綜藝節目《野外步出3玩野加大馬》本周找來黃紫恩（Jojo）做嘉賓，大玩潛水、越野車、滑翔傘等極限運動。而在即將播出的最新一集中，身兼監製及主持的方紹聰（奶仔）將會與Jojo大玩激流橡皮艇，二人更險些翻艇遇險。而在日前播出的集數中，Jojo被網友發現胸前上貼一條長型膠布非常突兀，原以為因為泳衣太性感關係而做出此措施，原來只是衣服LOGO問題而已。



黃紫恩（Jojo）挑戰自我，大玩潛水、越野車、滑翔傘等極限運動。

試玩激流的地方在沙巴巴達斯河（Padas River），奶仔與Jojo連同攝製隊接受完教練Andrey簡單訓練及講解後才一起上船體驗。當去到一個名為Head Hunter Rapid激流時，整艘船被拋起，除坐在船尾的教練，其餘各人全部被拋落水，並隨着水流一直往下游沖，情況危急，不過經歷數分鐘的漂浮，水流開始減慢，各人最終成功脫險。

其間不幸翻船，Jojo首當其衝受傷。

奶仔及Jojo受訪時談及是次經歷猶有餘悸，Jojo透露頭段一直相安無事，當時她還對教練串嘴表示︰「我唔識死同教練講，又話反艇嘅？反艇先好玩。點知講完10秒架艇就反咗，喺船底唞唔到氣，以為自己『要走』，每次上水唞氣都畀船底頂住。」在水底掙扎期間，Jojo心底不停呼喊「媽咪我對你唔住」，更坦言一度見到白光，以為自己會死，幸好最後有驚無險。而奶仔則透露跌落水一刻完全分不清上下，並謂當時內心第一時間想法是擔心同行工作人員安危。

鏡頭望到河水有多洶湧。

Jojo胸前上貼一條長型膠布非常突兀。

而在15日播出的集數中，身穿長袖白色泳衣的Jojo大曬長腿，非常吸睛，不過其胸前則被發現上貼一條長型膠布，被不少網友猜測是否因泳衣胸前設計太性感關係，所以有此措施。不過真相只是因為泳衣的LOGO問題太大而已，所以上貼膠布遮掩。在玩水上拖傘時她表現神勇，不過到玩香蕉船時因不幸遇上大浪，Jojo整個人被拋落海，不單左眼皮被割傷流血，還被海上的水母猛「炸」雙手，搞到一片紅腫。而製作組見狀立即叫停拍攝，急速回航為Jojo療傷，其間她表現鎮定，治理期間有講有笑，不愧為女漢子。奶仔憶述指Jojo在處理傷口期間，她一再透露希望可早點繼續拍攝，令他非常敬佩：「佢真係勇猛又專業。」

原因為LOGO問題而已 。