41歲黃建東談TVB薪酬待遇　自爆下半年未接到Job：驚無收入有壓力

黃建東雖入行11年，可惜一直星途平平，近年人氣稍有急升，憑TVB台慶劇《下流上車族》「保安陳」一角受人賞識，上年更入圍「飛躍進步男藝員」名單，除了演技終於被觀眾看到，早前勇奪「全能司儀大賽」冠軍，似乎事業運有上升趨勢。

除了演技終於被觀眾看到，早前勇奪「全能司儀大賽」冠軍，似乎事業運有上升趨勢。(黃建東IG)

適逢政府公布公務員加薪政策，黃建東雖不是公務員，但近年工作成績有目共睹，TVB作為一間有影響力的電視台，未知會否與時並進，演員都有份加薪呢？黃建東接受《香港01》電話訪問，表示唔清楚公司會否加薪：「我哋本身都簽咗合約嘅，我哋合約本身每年都會有少少嘅調整（滿意個調整？）我反而着重演出機會多啲，我着重演出機會多過薪酬（TVB會唔會跟出邊嘅升幅加藝員人工？）我哋呢行薪酬不嬲都同出邊唔同，未有知名度人工唔會好高，有好多嘢掛鉤同出邊白領係唔同。」而黃建東薪酬每年尾結算，現時未知出糧有幾多。

上年更入圍「飛躍進步男藝員」名單，除了演技終於被觀眾看到。(黃建東IG)

不過黃建東今年上半年成績不俗，手頭上有兩部戲拍攝得如火如荼，另接外面的司儀工作，相信報酬不差！相反下半年暫時未有工作安排，換言之有一段時間「空窗期」，令他相當徬徨：「下半年未有啊所以有啲緊張（驚唔驚冇收入？）驚啊！（家人有冇比壓力？）屋企人都有同我講過，如果冇演出機會，有冇多啲嘢做到啊？搵多啲錢啊，聽到都有啲壓力，所以就緊張。」

早前黃建東同屋企人慶祝母親節。（黃建東IG）