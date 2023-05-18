陳惠敏生日宴片段再曝光　神秘猛人低調現身曾投資周星馳電影

現年79歲的武打影星陳惠敏江湖大佬形象深入民心，近日他於紅磡餐廳慶生，大班朋友畀面出席。契仔Andy拍片放上社交網。現場至少有十多人前來為陳惠敏慶生，壽星陳惠敏站在兩個大隻佬中間仍然不失霸氣，更大手一揮豪氣表示：「我嗌嘅兄弟，冇一個唔嚟，X你，全香港江湖大佬，全部嚟X晒。」引來全場歡呼。

陳惠敏江湖地位十足。（網上圖片）

陳惠敏慶生片段日前再曝光。近日陳惠敏將慶生片段擺上社交網，片中間現場至少擺了8圍，部分桌子坐滿足有十多人，從片段可見，出席陳惠敏的生日聚會逾50至60人，可見陳惠敏江湖地位！出席賓客除了有多位是氣勢十足的大隻壯男外，當然不少得美女相伴，十分熱鬧。片中當時仍未上菜，但桌上已擺有紅酒，眾人大啖小食和暢飲紅酒，笑容滿臉，未食已相當盡慶。不少網友都紛紛讚陳惠敏好威風，「人活成這樣，一輩子值了」，又祝陳惠敏生日快樂。

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另外，從早前曝光的片段可見，江湖猛人黃展億亦有現身陳惠敏的生日派對上。黃展億戴上白色Cap帽，低調地站在陳惠敏身後微笑，當陳惠敏豪言過後，黃展億舉高酒杯為陳惠敏敬酒，可見他對陳惠敏相當敬重。

陳惠敏生日宴上霸氣豪言：「全香港江湖大佬嚟X晒。」（抖音）

黃展億亦有現身陳惠敏的生日宴會。（Facebook@Bilibala開大喇叭）

黃展億和陳惠敏素有交情，同走影視圈的道路。黃展億是浚昇影業有限公司創辦人，8、90年代出品不少經典電影，包括周星馳主演的《新精武門1991》、《漫畫威龍》、《一本漫畫闖天下》、劉德華主演的《同根生》、王祖賢的《天地玄門》，相當猛料。

星爺。(影片截圖)

王祖賢的經典「小倩」造型。（《倩女幽魂》劇照）

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