一舞傾城｜陳聖瑜點解要改做陳星妤？　原來仲有個真名竟然係...

無綫（TVB）劇集《一舞傾城》正在熱播，明眼人都睇得出，今次劇集力捧女星之一是陳星妤，入行短短兩年時間已經在這套重卡士劇中有如此多的戲份，當然是有她的個人之處，而她最大優點肯定是美貌，在劇中飾演靚到誇張的夜總會之花，的確是對得起這個角色。

陳星妤其實真係靚。（劇照）

陳星妤原名陳聖瑜，參選港姐時有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，雖然曾被視為三甲人選，可惜最後八強止步。落選後，陳星妤加入無絃綫已獲不少工作機會，當中包括在重頭劇《一舞傾城》中人飾演為病母而下海嘅苦命舞女。

兩年前參選港姐時。(資料圖片)

陳聖瑜點解要改名做陳聖瑜？原來是因為家人為她找來一位師傅，為她健康著想而改的！

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但其實陳聖瑜也不是她的本名，陳聖瑜這個名字是她入行後，根據自己的喜歡而改的，她的原名其實叫陳詩琪。

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