一舞傾城｜56歲陳法蓉演媽媽生被喻最佳人選　曾與多名富豪傳緋聞

由王晶監製、陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔主演，陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏、傅嘉莉、莊思明、趙碩之、關楚耀及高鈞賢聯合演出的TVB劇集《一舞傾城》將會接捧《法言人》於星期一（15/05）播出。這部TVB傳承·狂歡55節目博覽2023八部劇集之一的劇集除了陣容強勁，題材相當火辣，可被喻為是港版的《華燈初上》。



陳法蓉已56歲，不過仍然保養得宜。（陳法蓉微博圖片）

現年56歲的陳法蓉依然保持着一貫美好身段，蹤使距離上一套TVB劇集《賭城群英會》已有6年，但她的演技仍然可以keep住水準，甚至比起年輕時的她更多了一份歷練感，所以有不少網民睇完預告片後也會讚她是本劇女主角的最佳人選。

陳法蓉飾演媽媽生。（《一舞傾城》劇照）

由著名電影人王晶監製的《一舞傾城》，為2017年《賭城群英會》、2019年《荷里活有個大老千》後另一由他監製的鉅作。正如網民所說，《一舞傾城》題材類似近年流行的《華燈初上》，由女主角媽媽生沙律姐（陳法蓉飾）等一班於80年代萬國城夜總會工作的風塵女子的視點出發，講述了香港80年代，經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢的時代故事。

劇中的陳法蓉自然是劇集中的核心人物，劇中她在洪泰坐館（唐文龍飾）入獄後，因為生計成問題而當上了媽媽生，而她與Michelle（姚子羚飾）、Monica（蔡 潔飾）、KK（陳星妤飾）、魚旦媽（莊鍶敏飾）、Paula（傅嘉莉飾）、、Marco（關楚耀飾）等，則各自各有其故事。

其實，劇外的現實中，陳法蓉的感情路上，為覓得幸福也波折重重。1989年當選香港小姐冠軍後，有關於她的新聞就不絕於耳，與她合作過的男星都傳出過緋聞，例如有錢小豪、張衛健等，更多番傳出她以「第三者」身份介入。1994年，陳法蓉與才子倪震拍拖，對方大讚她美得讓人「流鼻血」，然而倪震兜兜轉轉還是選擇了周慧敏。其後她和城中富豪許晉亨傳出緋聞，當年有傳言指陳法蓉覺得男方「貪玩」，所以拍拖半年就分手，後來的事大家都知道，許晉亨選擇了與大美人李嘉欣結婚。

倪震曾背叛「玉子掌門人」周慧敏，遭全城鬧爆是世紀賤男！（視覺中國）

後來，陳法蓉受到好友蔡少芬的邀請北上掘金，遇上了內地演員楊俊毅，兩人第一次認識於《水月洞天》，其後比她年輕8年的男主對她展開猛烈攻勢，於《神鬼八陣圖》飾演情侶時，陳法蓉就答應了與其交往，但可惜這段姊弟戀只談了4年就結束了。

對上一段較為轟動的戀情，要數13年前陳法蓉與「油王」朱明拍拖一事。2008年，有傳當年42歲的陳法蓉帶同朱明回家介紹給家人認識，當時朱明更拍心口表示自己身價10億，可以讓她得到幸福。

陳法蓉唔小心意外錫到金剛肉嘴。

但現實卻比劇集更有戲劇性，後來朱明投資失利，街頭上出現「港姐陳法蓉前男友朱明再次欠債不還」，朱明失蹤後，外界更傳她是誤墮桃色陷阱。無奈之下，陳法蓉就斬纜分手。在一次訪問中，她直言並不是「愛富厭貧」而分手，而只是性格不合，並指「陳法蓉冇墮桃色陷阱！」之後的《志雲飯局》中她又提及當年的新聞，表示當年報道滿天的時，曾讓她一度產生「寫遺書」的想法。