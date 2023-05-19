尊尼事務所喜多川50年性侵逾2500人　員工亦遭殃「在屁股塗乳液」

日本尊尼事務所已故創辦人尊尼喜多川長年性侵旗下練習生，事件受到國際關注，現任社長藤島茱莉景子為此14日親自出面鞠躬道歉，對於性醜聞一向冷處理的尊尼事務所而言，可說終於跨出一大步。繼男星Kauan Okamoto選擇公開踢爆後，越來越多人站出來指控，連工作人員也是受害者之一。



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據《週刊文春》報導，一名前員工G先生在1970年代擔任某男團的助理，並且與練習生共同住在位於澀谷的「合宿所」（宿舍）。他也在入住後的某天夜裡，感覺尊尼喜多川進到他被窩，從按摩開始，卻被脫下內褲摸生殖器，「他在我屁股塗乳液」，被迫口交與肛交。他在尊尼事務所工作數年間，與尊尼喜多川發生過兩次性行為，受訪時坦言「如果尊尼先生不是那樣的人的話，是一個很棒的人。錄音工作到深夜的時候，記得他還買了很多肯德基炸雞來慰勞我們」。有關於最新受害者的指控，尊尼事務所沒有作出回應。

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尊尼事務所現任社長藤島茱莉景子是尊尼喜多川的姪女，公開向大眾道歉同時表示，對尊尼喜多川性侵行為毫不知情，對此受到外界的議論。前尊尼練習生平本淳也接受日媒採訪時直言：「事務所不可能不知道。」他13歲時曾遭受尊尼喜多川親吻、摸生殖器，90年代也曾有人出書指控其惡行，但是被媒體無視，結果縱容喜多川繼續染指，部落格發文提及，如果承認事實，公司旗下所屬藝人都會視為被害者，文中更稱尊尼喜多川惡行已經超過50年，如果每週都染指一人，推測受害者超過2500人。

男星Kauan Okamoto因公開露臉指控尊尼喜多川，近日也在YouTuber訪問談到，練習生為了尋求出道，都希望得到尊尼喜多川的青睞，對於尊尼喜多川的行為都當作沉默的秘密， 認為如果有人被尊尼喜多川看中的話，「要是拒絕的話就會完全消失，應該沒有這樣的人吧」。而他連日來也在輿論風波當中，17號發文表示，因為恐慌症發作，要暫時休養一段時間。

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