日本Johnny's事務所前日（10日）在官網發布消息，宣佈旗下藝人山下智久已在10月31日退社。消息一出，立即引起全球Johnny's粉絲關注。有網民則注意到，自Johnny's事務所創辦人Johnny喜多川去世至今只經過1年半，已有7個藝人宣布退出事務所，

Johnny's事務所公布退社消息後，山下智久亦在事隔2日後的今早（12日）在Instagram發表長文感謝粉絲支持。帖文發出後不到1小時，已吸引接近50萬人讚好。他在文中表示，「這3個月來對自己的行為和去向慎重考慮後決定退社」、「Johnny's事務所是培育了我，山下智久，的娘家」，他感謝事務所和一直以來支持他的人，並表示「關於未來的活動，會在調整狀態後再透過社交網站告訴大家。」

山下智久在Instagram發表長文感謝粉絲支持。（IG@tomo.y9）

多人接連離巢 引網民猜測︰Johnny's帝國要瓦解了嗎？

Johnny's一向是日本藝能界的巨頭公司之一，多年來培育無數人氣明星，包括男神木村拓哉及國民天團嵐，影響力可謂極之深遠。但自從事務所創辦人兼前任社長Johnny喜多川在2019年7月過世，至今只經過1年多，就已經有7人宣布離巢，當中不乏人氣藝人及元祖級前輩。注意到這件事的日本網民則開始擔憂事務所的未來發展，有人直指「Johnny's大鑊了！」，又有人提出疑問︰「Johnny's帝國要瓦解了嗎？」。甚至有人已經推斷，接下來有當紅明星可能又會離開，如果應驗的話，Johnny's將會失去最大支柱，面臨重大危機。

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同場加映︰赤楚衛二超人氣！2020年8個日劇新小鮮肉

說起日劇男星，多數人腦海中應該也會浮起木村拓哉、佐藤健、松本潤等男神級明星。但時代交替，只認識他們幾位就太過時了。《開罐Opener》為大家盤點了8位近來在日本冒起的新生代小鮮肉男星，讓大家大飽眼福。

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